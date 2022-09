지드래곤 “대단한 것 온다”…웨이드와 컬래버 예고

그룹 빅뱅 멤버 지드래곤이 버추얼(가상세계) 아티스트와의 만남을 예고했다.지드래곤은 최근 인스타그램에 “무언가 대단한 것이 오고 있다(Something BIG is Coming)”라며 버추얼 아티스트 웨이드와의 협업 소식을 알렸다.웨이드는 스트릿 패션의 대가로 이름을 알린 이규범과 디지털 IP 엔터테인먼트 기업 IPX가 함께 만든 버추얼 아티스트다. 물(水)로 이루어진 유니크한 비주얼이 눈길을 끈다.지드래곤은 최근 엘비스 프레슬리의 ‘캔트 헬프 폴링 인 러브’(Can‘t Help Falling in Love)를 리메이크했다.[서울=뉴시스]