‘컴백’ AB6IX “팬들 대면 못한지 2년…팬들 만날 수 있어서 기대돼”

AB6IX, 브랜뉴뮤직 제공© 뉴스1

AB6IX, 브랜뉴뮤직 제공© 뉴스1

AB6IX, 브랜뉴뮤직 제공© 뉴스1

그룹 AB6IX(에이비식스)가 컴백 소감으로 팬들을 대면할 수 있는 것에 대한 기대감을 표했다.AB6IX는 18일 오후 3시 새 앨범 ‘A to B’ 발매 기념 온라인 미디어 쇼케이스를 열었다.전웅은 “벌써 우리 그룹 이름으로 다섯번째 앨범이라는 것도 신기하고, 후회없이 준비했기 때문에 긴장보다는 빨리 보여드리고 싶은 마음이 컸다”고 밝혔다. 이대휘 역시 “기분이 정말 좋다”며 “팬들을 만나지 못한지 2년이 흘렀는데, 이번 컴백부터 팬들을 만날 수 있게 되어서 기쁘고 그 부분이 가장 기대된다”고 밝혔다.AB6IX의 이번 앨범 ‘A to B’는 그간 ‘컴플리트’ 시리즈를 통해 완성시킨 그들만의 독보적인 색깔과 매력을 상징적으로 A로 표현하고, 앞으로 그들이 보여주고 증명할 새로운 도전을 B로 표현해 지금까지의 정체성을 뛰어넘어 그 이상의 곳으로 한 단계 더 올라가겠다는 굳은 의지를 담은 앨범이다.타이틀곡 ‘새비어’(SAVIOR)는 거부할 수 없는 중력과 같이 필연적으로 너에게 끌린다는 메시지를 담은 강렬한 힙합 곡이다. 너로 지칭되는 대상인 팬들이 AB6IX의 구원자라는 의미와 어떠한 상황에서도 팬들의 빛이 되어 구원자가 되어주겠다는 AB6IX의 진심을 이중적으로 담아냈다.이번 앨범에는 박우진이 처음으로 단독 작사에 도전한 드라마틱한 힙합 댄스 트랙 ‘패러슈트’, 이대휘 특유의 센스 있는 멜로디 라인과 직관적인 가사가 돋보이는 팝 락 트랙 ‘우리가 헤어졌던 이유’, 프로듀서 earattack의 통통 튀는 트랙에 아인슈타인처럼 너를 연구한다는 재치 넘치는 이대휘의 가사를 얹은 ‘아인슈타인’, 헤어진 연인에 대한 회상과 후회를 담은 김동현의 감미로운 자작곡 ‘위 쿠드 러브’(We Could Love)까지 담겼다.이날 오후 6시 공개.(서울=뉴스1)