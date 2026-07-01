발전기 상태 모니터링 시스템 두산에너빌, 체코 원전에 공급

크리에이텍과 ‘비아이즈’ 공동 개발
두산에너빌리티가 소음·진동 분야 엔지니어링 전문기업 크리에이텍과 공동으로 발전기 상태를 모니터링하는 시스템을 개발해 체코 테믈린 원전 1, 2호기 발전기 교체 공사에 공급한다.
두산에너빌리티는 6일 크리에이텍 울산 공장에서 공동 개발한 시스템 ‘비아이즈(B-EYES)’의 해외 원전 진출 기념 협력을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다. 비아이즈는 발전기 회전축에 전류를 공급하는 부품인 ‘브러시’의 온도나 진동, 마모량 등을 실시간으로 측정해 고장 가능성이나 발전기 상태를 사전 진단하는 계측 시스템이다. 브러시는 상태가 나빠지면 과열되거나 불꽃이 튀어 화재로 이어질 수 있고, 그렇지 않더라도 발전 품질이 떨어지는 문제가 생길 수 있는 발전기 핵심 부품이다.
두 회사는 협약을 통해 비아이즈 시스템의 생산, 유지 보수, 사후 관리 등을 공동으로 실시하고, 체코 원전을 시작으로 국내외 원전이나 화력발전소에 이 시스템을 납품하는 사업도 함께 추진하기로 했다. 두산에너빌리티 측은 “향후 기술 협력도 크리에이텍과 공동으로 발전시켜 나갈 것”이라고 전했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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