덱툰(DeckToon), 자체 캐릭터 ‘두디(Doodi)’ 리액션 스티커 출시

라인 스토어(LINE STORE)·네이버 OGQ마켓 동시 등록
UCI 식별 코드 확보로 디지털 자산화 첫발
캐릭터 IP(지식재산권) 브랜드 덱툰(DeckToon)이 자체 캐릭터 ‘두디(Doodi)’를 활용한 리액션 스티커를 라인 스토어(LINE STORE)와 네이버 OGQ(오지큐)마켓에 정식 등록했다고 밝혔다.
국내 유통 채널인 네이버 OGQ 마켓은 크리에이터들의 디지털 콘텐츠를 판매·구매하는 플랫폼으로, 등록된 스티커 콘텐츠는 네이버 블로그와 카페 등 연동된 파트너 서비스 내에서 활용이 가능하다. 이번 스티커는 LINE STORE에서 ‘덱툰 두디 데일리 리액션(DeckToon Doodi Daily Reaction)’, 네이버 OGQ 마켓에서 ‘덱툰 두디 리액션 스티커(DeckToon Doodi Daily Reaction)’라는 타이틀로 각각 공개됐다. 일상 및 업무 대화에서 자주 사용하는 ‘오케이’, ‘감사합니다’, ‘회의중’, ‘퇴근합니다’ 등 실사용 빈도가 높은 리액션 이미지 24종으로 구성됐다.
덱툰은 이번 등록을 통해 글로벌 및 국내 판매 채널을 구축했다. 특히 네이버 OGQ 등록과 함께 UCI(국가공인 디지털콘텐츠 식별체계) 코드 증명서도 발급받아, 해당 스티커 콘텐츠에 대한 개별 식별 번호를 확보하게 됐다.
자체 캐릭터와 세계관을 기반으로 웹툰, 숏폼 콘텐츠, 굿즈(상품), 라이선스 사업 등 다각도 확장을 추진 중인 덱툰 측은 이번 스티커 등록이 캐릭터 IP를 유통 가능한 디지털 상품으로 전환한 첫 단계라고 설명했다.
덱툰 관계자는 “이번 스티커 등록은 캐릭터를 단순 이미지가 아닌 유통 가능한 디지털 상품으로 선보인 사례”라며 “초기에는 디지털 콘텐츠와 SNS를 중심으로 캐릭터 인지도를 확보하고, 향후 실물 굿즈와 브랜드 협업, 라이선스 사업으로 연결해 덱툰을 지속 성장하는 캐릭터 IP 브랜드로 육성하는 것이 목표”라고 전했다.
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