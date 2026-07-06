롯데관광개발, ‘2026 한국서비스대상’ 명예의 전당 헌정

롯데관광개발이 ‘2026 한국서비스대상’ 시상식에서 여행서비스 업계 최초로 ‘명예의 전당’에 헌정됐다고 6일 밝혔다.
지난 3일 오후 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 한국서비스대상은 한국표준협회(KSA)가 주관으로, 미국 국가품질상인 ‘말콤 볼드리지상’의 심사 기준을 국내 서비스 산업에 적용해 평가하는 국내 최고 권위의 서비스 품질 평가 제도다. CEO의 리더십, 기업의 사회적 책임, 중장기 전략 및 경영 성과 등을 종합적으로 평가해 매년 엄격한 현장 심사와 직원 만족도 조사 등을 거쳐 수상 기업을 선정한다.
특히 명예의 전당은 한국서비스대상 종합대상을 5년 이상 연속 수상한 기업 가운데 전문위원 평가에서 1000점 만점 기준 850점 이상을 획득한 기업에만 수여된다. 롯데관광개발은 여행서비스 부문에서 2003년 첫 종합대상을 받은 이후 지금까지 통산 16번째 종합대상을 수상한 바 있다.
시상식에 참석한 백현 대표이사 사장은 “한국서비스대상 명예의 전당 헌정은 단순한 수상을 넘어 롯데관광개발이 걸어온 길 자체를 인정받은 것”이라며 “반세기가 넘는 시간 동안 고객의 목소리에 귀 기울이고 때로는 업계의 관행에 도전하며 새로운 길을 개척해 온 만큼, 앞으로도 혁신적인 서비스와 차별화된 여행 경험으로 고객 곁에 있겠다”라고 말했다.
롯데관광개발은 1971년 창립 이후 업계 최초로 고객만족팀을 신설해 현재까지 CEO 직속 조직으로 운영하고 있다. 또한 여행 상품을 이용하는 모든 고객을 대상으로 실시간 모바일 고객 만족도 평가를 실시해 고객의 즉각적인 피드백에 귀 기울이고 있다.
한편 롯데관광개발은 오는 9월 7일 중국 상하이와 일본 후쿠오카를 기항하는 5박 6일 일정의 한국출발 전세선 크루즈를 운항할 계획이다.
댓글 0