피엠인터내셔널코리아, ‘현장중심’ 조직문화 정착… 유통거점 개방프로그램 도입

신입사원 교육용 프로그램을 전사 구성원 대상으로 확대
피엠인터내셔널코리아가 구성원들의 실무 생태계 이해도를 끌어올리기 위해 물류 거점 개방 프로그램을 도입했다. 피엠인터내셔널코리아는 지난 6월 5일과 7월 3일 두 차례에 걸쳐 인천 영종 아레나스 물류 거점에서 희망 직원들을 소규모 그룹으로 편성해 견학 일정을 진행했다.
유통 전 과정 직접 확인하며 업무 넓혀
본사 근무 인력과 현장 간의 거리 좁히고 부서 간 결속력 강화
이번 행사는 인사 부서의 기획으로 마련됐다. 본래 조직에 새로 합류한 인력들의 조기 적응을 돕는 과정의 일환이었으나, 이번에 참여 대상을 전체 구성원으로 전격 넓힌 것이 특징이다. 참여자들은 입고와 보관, 분류를 거쳐 최종 발송에 이르는 공급망의 전 단계를 눈으로 확인하며, 취급 품목이 이용자에게 도달하는 흐름을 체득했다.
내부에서는 이번 시도가 단순한 현장 방문을 넘어, 기업 운영 전반에 대한 시야를 확장하고 이종 부서 간의 장벽을 허무는 계기가 될 것으로 바라보고 있다. 특히 사무실 안에서 주로 업무를 처리하던 인력들이 평소 접하기 어려웠던 공급망 최전선을 경험함으로써, 유관 부서의 업무 환경을 이해하고 연대감을 쌓는 순기능이 확인됐다.
오상준 피엠인터내셔널코리아 대표는 구성원 개개인이 유통 흐름을 깊이 파악하고 유기적으로 협력할 수 있는 계기가 됐다며, 앞으로도 구성원들이 몰입할 수 있는 환경을 조성하기 위해 고유의 조직 문화를 가꿔 나가겠다고 설명했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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