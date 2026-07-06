이지샵, 부가세 신고 완료·신규 회원 전원에 ‘아메리카노 기프티콘’ 증정

2026년 1기 확정 부가가치세 신고 기간이 7월 1일부터 27일까지 운영되는 가운데, 자동장부 및 세무 서비스 이지샵이 사업자들을 위한 회원 감사 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 이번 신고 마감일은 당초 7월 25일까지였으나 해당일이 주말인 관계로 27일까지 연장됐다.
이지샵은 부가세 신고 시즌을 맞아 참여자 전원에게 혜택을 제공하는 이벤트를 전면에 내세웠다. 먼저 이지샵을 통해 부가세 신고를 완료하고 후기를 작성한 회원 전원에게 아메리카노 기프티콘을 증정한다. 아울러 후기 작성자 중 추첨을 통해 신세계상품권과 아이패드 등의 경품을 추가로 제공할 예정이다.
신규 가입 회원을 위한 혜택도 마련됐다. 이벤트 기간 내에 새롭게 가입한 후 지정된 조건을 충족하면 아메리카노 기프티콘을 받을 수 있다. 이 외에도 네이버 카페 후기 이벤트와 SNS 인증 이벤트 등 아메리카노 기프티콘을 추가로 수령할 수 있는 다양한 채널의 프로모션이 함께 진행된다.
한편, 이지샵은 매출·매입 관리와 입출금 자동 장부 작성을 비롯해 부가세, 종합소득세, 원천세 등 필수 세무 업무를 처리할 수 있는 서비스다. PC와 모바일 앱을 통해 예상 세액 조회 및 업종별 세금 비교 기능을 이용할 수 있으며, 제휴 세무사를 통한 신고 대행 서비스도 지원해 세무 신고 경험이 많지 않은 사업자들도 손쉽게 신고를 진행할 수 있도록 돕고 있다.
이지샵 관계자는 “부가세 신고의 부담을 줄이고 편리한 환경을 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “이번 이벤트를 통해 많은 사업자들이 쉽고 편리하게 신고를 마치고, 준비한 기프티콘과 경품 혜택을 모두 누리길 바란다”고 전했다.
댓글 0