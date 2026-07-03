LH 신임 사장에 이성훈 전 대통령실 국토교통비서관

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이성훈 LH 제7대 사장. LH제공
이성훈 LH 제7대 사장. LH제공
한국토지주택공사(LH)는 제7대 사장에 이성훈 대통령비서실 국토교통비서관이 임명됐다고 3일 밝혔다.

이 신임 사장은 고려대학교 토목환경공학과를 졸업하고 서울대학교 행정대학원 석사과정을 수료했다. 이후 대통령비서실 국토교통비서관, 국토교통부 정책기획관, 경기도 건설국장 등을 지냈다.

LH는 이 신임 사장이 국토·도시·주택 정책 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 공공주택 공급, 지역 균형발전, 도시정비 등 주요 현안을 이끌 것으로 기대하고 있다.

임기는 2029년 7월까지다.

황소영 기자 fangso@donga.com
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