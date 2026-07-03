망고클라우드 ‘헤이망고 RAG’, 공공 맞춤형 기술로 정부 ‘혁신제품’ 지정

AI 전문 기업 망고클라우드(대표 백진성)는 생성형 AI 솔루션 ‘HeyMango(헤이망고) RAG’가 공공 업무에 특화된 기술력을 인정받아 정부의 ‘혁신제품 1유형(국가 우수 연구개발 혁신제품)’으로 최종 지정되었다고 밝혔다.
혁신제품 지정 제도는 공공서비스 질 향상과 신기술의 초기 시장 진입을 지원하는 법정 제도다. 이번 지정을 통해 ‘헤이망고 RAG’는 기술 우수성을 공식 인정받았으며, 향후 3년간 공공기관과의 수의계약 및 조달청 우선구매 대상 제품으로서 조달 시장 내 경쟁력을 확보했다.
정부가 ‘헤이망고 RAG’를 혁신제품으로 선정한 주요 배경은 방대한 공공 데이터의 구조와 맥락을 파악하는 고도화된 RAG(검색증강생성) 기술력이다. 해당 솔루션은 질문을 사전 분석해 답변 정확도를 높이는 ‘Advanced RAG’와 검색·요약·번역 등 필요한 기능을 유연하게 조합하는 ‘Modular RAG’ 기술이 적용됐다. 맥락 유지 및 유사 질의 자동 제안 등 대화형 업무 지원 기능도 함께 제공한다.
특히 비공개 데이터를 다루는 공공 업무 특성에 맞춰 데이터 보안성을 보완한 점이 주효했다. 국가 망 보안 체계(N2SF) 및 정보공개법을 준수하는 것은 물론, 필수적인 민감정보 자동 탐지 및 비식별화 처리 기술을 탑재해 공공기관의 보안 우려를 낮췄다.
망고클라우드는 앞서 2년 연속 GS인증 1등급(2024년 헤이망고, 2025년 헤이망고 RAG)을 획득하고 한국인터넷진흥원(KISA)의 CSAP(클라우드 보안 인증)를 취득하는 등 공공 조달 시장 진입을 위한 안정성을 검증받았다. 아울러 조달청 디지털서비스 카탈로그 등록 및 올해 1월 LG AI연구원 ‘EXAONE(엑사원)’과의 파트너십을 통해 신뢰도를 높여왔다.
망고클라우드 관계자는 “이번 헤이망고 RAG의 혁신제품 지정은 공공부문에서 안전하고 신뢰성 있는 AI 서비스를 도입할 수 있는 계기가 될 것”이라며, “앞으로도 검증된 솔루션을 기반으로 공공부문 AX(인공지능 전환)를 지원하겠다”고 말했다.
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