올리브영, LA서 첫 페스타… 美 본토서 K뷰티 영역 넓힌다

CJ올리브영이 오는 8월 미국에서 처음으로 ‘올리브영 페스타’를 개최한다. 지난 5월 미국 첫 오프라인 매장을 선보인 데 이어 오프라인 접점을 확대해 현지 고객들의 K뷰티 경험을 심화한다는 전략이다.
올리브영은 8월 14일(현지 시간)부터 3일간 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 LA 컨벤션센터에서 열리는 ‘KCON LA 2026’과 연계해 ‘올리브영 페스타 LA 2026’을 개최한다고 2일 밝혔다. 이번 페스타는 약 4700㎡(1422평) 규모의 부스로 운영되며, 올리브영의 체험형 콘텐츠를 한자리에 구현한 초대형 K뷰티 플레이그라운드로 꾸며진다.
올리브영 페스타는 2019년 올리브영이 론칭한 국내 최초의 뷰티 페스티벌로, 지난 5월 일본에 이어 미국에서 두 번째로 글로벌 행사를 열게 됐다.
이번 LA 페스타는 서울 대표 상권의 길거리를 구현해 방문객들이 마치 서울을 여행하듯 K뷰티 브랜드를 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다. 총 55개의 K뷰티·라이프스타일 브랜드가 참여해 대표 상품과 다양한 체험형 콘텐츠를 선보인다. 부스 중앙에는 올리브영 매장을 그대로 옮겨 놓은 듯한 스토어존을 조성해 K뷰티 대표 상품을 소개한다.
스토어존 주변은 홍대·명동·성수·강남 등 서울 대표 상권 4곳을 테마로 꾸민다. 한글 표지판과 버스정류장 등 서울 거리를 연상시키는 공간을 연출하고, 각 구역에서 스킨스캔을 비롯한 체험 서비스를 제공한다.
중소·인디 브랜드들이 현지 고객과의 접점을 넓히고 브랜드 인지도를 높일 수 있도록 다양한 지원 프로그램도 마련한다. 대표적으로 브랜드가 진행하는 체험형 강연 프로그램 ‘뷰티&헬스 딥 다이브’를 운영한다. 브랜드가 대표 상품과 브랜드 스토리 등을 직접 소개하고 방문객들이 제품을 체험하며 질의응답을 나누는 방식이다.
또한 네트워킹 공간인 ‘퓨처커넥트 라운지’를 통해 참여 브랜드들이 미국 시장 진출 과정에서 얻은 경험과 인사이트를 공유하며 교류할 수 있도록 지원할 예정이다.
이번 페스타는 KCON LA 2026과 연계해 K뷰티와 K컬처 간 시너지를 높인다. K팝과 K푸드 등 한국 문화를 즐기기 위해 행사장을 찾은 글로벌 고객들에게 K뷰티를 자연스럽게 소개하고 K뷰티 팬들의 관심 또한 K라이프스타일 전반으로 확장한다는 구상이다.
올리브영 관계자는 “이번 페스타는 미국 현지에서 올리브영이 제안하는 K뷰티 경험을 한층 확장하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 미국 현지 매장과 온라인몰, 페스타를 유기적으로 연결해 K뷰티를 넘어 K라이프스타일을 세계에 알리고, 국내 브랜드들이 글로벌 시장에서 성장할 수 있는 기반을 만들어 나가겠다”고 말했다.
한편 올리브영은 지난 5월 미국 로스앤젤레스에 현지 첫 오프라인 매장을 열었다. 이달 15일에는 LA 대표 복합쇼핑몰 웨스트필드 센추리시티에 두 번째 매장까지 추가로 선보이며 북미 오프라인 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 올리브영은 향후 동부 지역 등 미국 전역으로 오프라인 매장을 확장하며 K뷰티 영향력을 넓혀간다는 구상이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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