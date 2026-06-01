LG전자, 20평대 ‘AI 모듈러 주택’ 스마트코티지 출시

LG전자가 모듈러 주택 ‘LG 스마트코티지’의 20평대 단층형 신제품 2종을 출시했다. 모듈러 주택은 구조체와 창호, 배선 등 주요 자재의 70% 이상을 공장에서 사전 제작하고 현장에 가져와 조립하는 형태의 주택이다.
28일 LG전자는 LG 스마트코티지 ‘모노 코어 72’(72.9㎡·약 22평)와 ‘모노 코어 82’(82.1㎡·약 24평)를 출시했다고 밝혔다. LG 스마트코티지는 크게 단층형 ‘모노’와 2층형 ‘듀오’로 구분된다. 기존에는 8평형, 14평형, 16평형의 모노와 듀오 6종만 있었다. 이번 신제품 출시로 총 8개의 제품군을 갖추게 됐다. LG전자는 “신제품이 LG 스마트코티지의 첫 20평대 제품으로 주거 목적 외에도 기업 연수원이나 레저, 숙박 시설 등 용도로도 적합하다”고 설명했다.
LG 스마트코티지는 기존 철근콘크리트 공법으로 주택을 짓는 것과 비교해 공사 기간을 최대 50% 이상 단축할 수 있다. 고객은 가구와 가전, 사물인터넷(IoT) 기기, 평면 배치, 외장재 등을 직접 선택할 수 있으며, 현관의 방향이나 지붕의 형태를 변경하는 것도 가능하다. 내부에는 인공지능(AI) 홈 허브 ‘씽큐 온’과 스마트 도어록, 스마트 스위치, 시스템 에어컨, 콘덴싱 보일러 등이 기본으로 적용돼 사용자는 말로 AI와 대화하며 기기를 제어할 수 있다.
LG 스마트코티지 전용 홈페이지에서 접속하면 설치 부지 선정부터 평수, 가구, 인테리어, 소재까지 직접 조율할 수 있고 예상 비용도 확인할 수 있다. 모노 코어 72와 82 모델의 가격은 각각 1억9950만 원, 2억2350만 원부터 시작하며 선택 옵션에 따라 달라진다. LG전자는 29일부터 두 달 동안 현대프리미엄아울렛 김포점에 모노 코어 72를 전시할 계획이다.
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