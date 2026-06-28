휘발유값 두달 만에 1900원대로…1800원대까지 내려갈수도

정부의 석유제품 최고가격 인하에 따라 휘발유값이 약 두 달 만에 L당 1900원대로 내려왔다. 중동 지역 긴장이 완화되고 국제유가가 안정세를 보이면서 국내 기름값도 당분간 하락세를 이어갈 것이란 전망이 나온다.
28일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 낮 12시 기준 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 전날보다 6.84원 내린 L당 1989.26원으로 집계됐다. 경유 평균 가격도 전날보다 6.94원 내린 L당 1980.24원이었다.
휘발유 평균 가격은 7차 최고가격 시행 첫날인 27일 L당 1996.1원으로 내려온 데 이어 하루 만에 추가 하락했다. 전국 평균 휘발유 가격이 1900원대로 내려온 것은 4월 17일 이후 약 두 달 만이다.
정부가 7차 최고가격을 6차보다 L당 150원씩 낮추면서 시중 판매가격에도 인하 효과가 반영되고 있다는 분석이 나온다. 정부는 제품별 최고가격을 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원으로 정했다.
지역별로는 서울(2011원)과 제주(2008원)를 제외한 모든 지역의 휘발유 평균 가격이 1900원대를 나타냈다. 인천이 1951원으로 가장 낮았고 대전(1952원), 광주(1954원), 대구(1955원), 부산(1958원), 울산(1966원), 경기(1971원) 등이 뒤를 이었다.
최고가격은 정유사 공급가에 적용된다. 주유소가 공급가에 통상 L당 100원 안팎의 마진을 붙여 판매하는 점을 고려하면 휘발유와 경유 판매가격이 1800원대까지 내려갈 수 있다는 관측도 나온다. 다만 기존에 비싼 가격으로 공급받은 재고가 남아 있는 주유소는 곧바로 판매가격을 낮추기 어려울 수 있다.
그럼에도 시행 첫날부터 가격을 내린 주유소가 적지 않다. 시민단체 에너지·석유시장감시단에 따르면 이날 오전 6시 기준 전날보다 휘발유 가격을 내린 주유소는 전국 1만236곳 중 3160곳으로 집계됐다.
경유 가격을 내린 주유소는 3285곳이었다. 전국 주유소 10곳 중 3곳가량이 가격을 인하한 것이다.
김정관 산업통상부 장관은 전날 한 언론 인터뷰에서 휘발유 가격 1600원대 복귀 가능성에 대해 “예단하기 어렵지만 전쟁이 완전히 종식되면 과거로 돌아가지 못할 이유는 없다”고 관측하기도 했다.
세종=이상환 기자 payback@donga.com
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