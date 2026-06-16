“온 가족 한곳에서 쇼핑”… 제주 드림타워 ‘한컬렉션’, 키즈 매장 10배 확장

롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 내 위치한 쇼핑몰 ‘한컬렉션’이 키즈 매장 규모를 기존보다 10배 이상 확장했다고 16일 밝혔다.
제주 드림타워 3, 4층에 위치한 ‘한컬렉션’은 남성·여성 패션, 캐주얼, 슈즈, 가방, 주얼리 등 14개 카테고리에 걸쳐 450여 개의 K패션 브랜드를 한곳에서 만나볼 수 있는 대형 쇼핑몰이다.
키즈 매장은 기존 약 33.94㎡(약 10평)에서 367.24㎡ (약 111평) 규모로 넓어졌다.
카테고리도 다변화했다. 신생아부터 취학 아동까지 아우르는 의류는 물론 가방, 모자, 신발, 선글라스, 헤어 액세사리 등 잡화류, 버블배스, 미술용품, 완구 등 각종 키즈 용품, K키즈 뷰티 제품까지 한자리에 모았다.
회사 측은 아이를 동반한 가족 단위 고객들이 한곳에서 모든 쇼핑을 끝낼 수 있는 ‘원스톱 토털 패밀리 쇼핑’ 환경을 구축한 것이라고 설명했다.
이번 키즈 매장 확장은 ‘VIB(Very Important Baby)’ 트렌드와 K-패션의 글로벌 인기가 맞물린 결과로 분석된다. 최근 저출산 기조 속에서도 아이 한 명을 위해 부모와 조부모, 지인들까지 아낌없이 지갑을 여는 이른바 ‘텐포켓’ 현상이 확산하며 국내 아동복 및 키즈 용품 시장은 오히려 호황을 누리고 있다.
여기에 글로벌 시장에서 K-패션의 위상이 높아지면서 한국의 세련된 패션 문화를 자녀에게 입히고 경험하게 하려는 외국인 관광객들도 늘어나고 있다. 실제로 한컬렉션의 외국인 구매율은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다.
롯데관광개발 관계자는 “온가족이 한 곳에서 원스톱 쇼핑을 즐길 수 있게 됐다”며 “그랜드 하얏트 제주 인프라를 갖춘 드림타워의 강점과 시너지로 가족 단위 글로벌 관광객의 필수 쇼핑 코스로 빠르게 자리잡을 것으로 기대된다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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