AX 패러다임 ‘AI 도입→AI 직접 실행’… SK AX, ‘에이전틱 엔터프라이즈’ 시대 연다

SK AX, ‘IMAGINE AX 2026’ 컨퍼런스 개최
다양한 산업군 AX 혁신 사례 공유
단순 AI 도입 넘어 AI가 직접 사람과 협력
AX 핵심 ‘정밀한 전략·로드맵·최적화 플랫폼’ 제시
최태원 SK그룹 회장 최근 ‘1인 1 AI 에이전트’ 제안
AI 에이전트가 기업 업무를 스스로 판단하고 계획해 실행하는 ‘에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)’ 시대가 열린다.
SK AX는 16일 서울 그랜드인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 ‘이매진 AX(IMAGINE AX) 2026’ 컨퍼런스를 개최했다. ‘AI를 도입하는 기업에서 AI가 일하는 기업으로(Beyond AI : The Agentic Enterprise)’를 주제로 진행된 이번 컨퍼런스에서 SK AX는 전사 업무와 운영 전반을 AI로 혁신해 온 ‘비잉(Being) AX’ 경험을 소개했다.
AX는 인공지능 전환(AI Transformation)을 의미한다. 일반적으로 AX는 AI를 단순히 도구로 사용하는 것이 아니라 의사결정과 업무 프로세스 등 비즈니스 모델 전체를 AI 중심으로 재편하는 것을 말한다. SK AX는 회사 이름에 ‘AX’를 적용한 것이다. SK그룹 IT 서비스 전문 계열사 SK C&C는 AX 시대 본격화에 맞춰 지난해 5월 사명을 SK AX로 변경했다.
● ‘단순 AI 도입→최적화 AI가 업무 실행’ 기업 AX 패러다임 진화
SK AX가 제시하는 에이전틱 엔터프라이즈 시대는 단순 AI 도입을 넘어 AI로 비즈니스 모델을 혁신하고 사람과 AI 협업을 통해 기업 전체가 증강되는 ‘성장의 선순환’ 구조를 만드는 것을 목표로 한다고 설명했다.
김완종 SK AX 사장은 기조연설을 통해 “기업 경쟁력은 더 좋은 AI를 도입하는 것이 아니라 AI를 통한 전사 최적화를 통해 새로운 성장 가치를 창출하는데 있다”며 “AI로 업무 효율화와 전사 증강을 이뤄낸 기업들과 그렇지 못한 기업 간 격차는 이미 경영 성과로 나타나기 시작했고 앞으로 그 격차는 더욱 커질 것”이라고 말했다.
이어 “기업이 그 격차의 상단에 서기 위해서는 단순한 AI 도입을 넘어 전략과 기술, 데이터, 운영체계, 인재, 변화관리 등 AX 핵심 역량을 갖춰야 한다”며 “SK AX는 스스로를 첫 번째 고객이라 생각하고 비잉 AX를 실천해 지속적으로 역량을 검증해 왔다”고 덧붙였다. ● AX 핵심은 정밀한 전략과 로드맵·최적화 플랫폼
SK AX에 따르면 경험으로 입증한 비잉 AX의 기반은 전략적 로드맵이다. AI 도입 목적과 기대하는 결과물이 명확히 설정돼야 한다는 설명이다. 또한 개개인의 AI 활용을 넘어 기업이 AI를 통해 전체 최적화를 이뤄내기 위해서는 AI가 일할 수 있는 환경인 통합 플랫폼이 필수라고 강조했다.
SK AX의 경우 에이전틱 AI 플랫폼인 ‘엑스젠틱와이어 NPO(AXgenticWire NPO)’를 보유하고 있다. 다양한 에이전트를 연결하고 협업을 통해 보안부터 품질 편차, 비용 증가 등의 문제를 통제하도록 만들어졌다고 SK AX 측은 전했다.
김완종 사장은 “AX는 단순한 기술 도입이 아닌 조직 전체가 AI와 함께 움직일 수 있도록 일하는 방식과 기업 운영 체계를 재설계하는 것을 말한다”며 “AI와 협업 가능한 인재를 육성하고 이를 지지하는 조직문화와 시스템을 만들어야 비로소 AI 증강(Augmentation)을 통한 전사 통합과 시너지 창출이 가능하다”고 강조했다. ● 제조부터 반도체·금융까지 기업 업무 AX 고도화 박차
제조와 반도체, 금융 등 다양한 영역 파트너사 경영진도 SK AX가 소개한 AX 방향성에 공감하고 실제 협력 사례를 공유했다.
엔터프라이즈 AI 사업 협력을 위해 SK AX와 파트너십을 체결한 오픈AI(OpenAI)는 기업 내부 시스템 맥락을 정확히 이해하고 실제 업무 성과를 비롯해 투자 대비 효과까지 높이는 AX 혁신 모델을 고도화하고 있다고 한다.
SK하이닉스는 SK AX와 함께 디지털트윈을 기반으로 제조 공정 정밀도와 데이터 활용 범위를 확대했다. 수율 극대화를 위한 자율 운영 모델인 자율형 공간(Autonomous FAB) 전환에도 속도를 내고 있다고 전했다. 신한금융그룹은 SK AX와 함께 데이터 보안, 권한 관리, 규제 대응 등을 충족하는 ‘1인 1 금융 에이전트’ 모델을 구체화하고 있다고 한다. 국내 풍력 타워 제조기업인 씨에스윈드(CS Wind)는 생산 현장 데이터와 업무 프로세스에서 AI 에이전트를 활용하는 것으로 전해졌다. 작업 계획 수립 및 일정 조정을 최적화한 제조 AX 모델을 SK AX와 함께 구현해 적용하고 있다고 한다.
손건일 SK AX CCO(최고고객책임자)는 “다수 고객사들과의 AX경험을 토대로 성공 조건을 살펴보면 에이전트(Agent) 구성원을 염두에 둔 기존 프로세스 재설계, 사내 암묵지의 에이전트화를 통한 자산화, 이를 통한 성공 경험이 중요한 것으로 파악된다”며 “이를 위해서는 현 시스템과 현장 업무를 이해하고 AI 기술을 통해 업무 끝단까지 재연결하려는 노력이 동반돼야 한다”고 설명했다.
차지원 SK AX CAIO(최고AI혁신책임자)는 “기술 선택 기준이 도입 그 자체에서 ‘AI를 어떻게 일하게 할 것인가’의 영역으로 이동하고 있다”고 진단했다. 이어 “AI가 실제 비즈니스 성과를 내려면 기업 내부 데이터와 시스템, 프로세스뿐 아니라 산업별 도메인 지식이 정교하게 맞물려야 한다”며 “SK AX는 AXgenticWire를 통해 현장 맞춤형 실행 모델을 고도화하고 있다”고 말했다. 한편 SK그룹은 전사 차원으로 AX 추진에 박차를 가하고 있다. 최태원 SK그룹 회장은 최근 열린 ‘2026 뉴(New) 이천포럼’에서 전방위적인 AX 구상을 구체화했다. ‘1인 1 AI 에이전트’ 도입을 제안하면서 90% 이상 구성원들이 AI를 활용하는 것을 넘어 조직 성과를 극대화하는 ‘우리의 AI’ 필요성을 강조한 것으로 알려졌다. 최 회장 본인 아바타 AI 수십 개를 직접 가동해 계열사 경영진 및 구성원과 소통하는 등 AI 활용을 선도한다는 계획도 발표했다.
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