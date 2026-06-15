포스코그룹 “모든 공구 현장 안전인력 정규직화·증원 추진”… 고용부장관 간담회

포스코그룹이 포스코이앤씨가 시공하는 신안산선 전 공구의 안전 전문인력을 정규직화하고 법정 기준보다 많은 인원을 배치하기로 했다. 해외 안전전문회사의 감독인력도 신안산선 전 현장에 투입한다.
포스코홀딩스는 15일 김영훈 고용노동부 장관 주재로 포스코그룹 안전관리 점검 및 재발 방지 대책 간담회가 열렸다고 밝혔다.
간담회에는 장인화 포스코그룹 회장을 비롯해 유인종 포스코세이프티솔루션 사장, 이희근 포스코 사장, 송치영 포스코이앤씨 사장 등 주요 경영진이 참석했다.
이번 간담회는 지난 9일 포스코이앤씨가 시공하는 신안산선 3-2복선전철 공사 현장에서 산업재해가 발생한 데 따라 그룹의 안전관리 체계와 재발 방지 대책을 점검하기 위해 마련됐다.
김 장관은 신안산선과 같이 위험도가 높은 현장에는 별도의 안전대책이 필요하다고 강조했다. 안전투자를 확대하고 안전보건관리자 고용을 늘리는 등 현장에서 실제로 작동할 수 있는 개선책을 마련해야 한다고 주문했다.
이에 포스코그룹은 신안산선 모든 공구의 현장 안전 전문인력을 정규직화하고 법정 배치 기준보다 많은 인원을 투입하기로 했다.
세계적인 안전전문회사의 감독인력도 신안산선 전 현장에 집중 배치해 공사가 끝날 때까지 안전관리를 맡길 계획이다.
포스코그룹은 최대 지하 70m 깊이에서 공사가 진행되는 신안산선 현장의 특성을 고려해 안전인력과 외부 전문인력을 확대 배치하기로 했다고 전했다.
장인화 회장은 “그룹 전 사업장에서 동일한 재해가 반복되지 않도록 안전예산과 관련 투자를 포함해 회사가 가용할 수 있는 모든 역량을 동원하겠다”며 “산업안전 부문에서 국민의 신뢰를 회복하겠다”고 말했다.
이어 “그룹 안팎의 전문가 의견도 적극 수용하겠다”며 “신안산선 전 현장을 공사 완료 때까지 철저히 관리하겠다”고 전했다.
포스코그룹은 지난해 그룹 안전특별진단 태스크포스를 출범시키고 안전 전문 자회사인 포스코세이프티솔루션을 설립해 운영해왔다.
포스코그룹은 이번 간담회를 계기로 건설과 철강을 비롯한 전 그룹사 사업장의 안전관리 체계를 다시 점검할 방침이다. 사업회사별 안전예산과 전문인력 배치 현황, 고위험 작업 관리체계 등도 재검토하기로 했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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