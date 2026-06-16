406마력으로 주행 안정성↑… 온-오프로드 어드벤처 SUV

에프엘오토코리아 뉴 포드 익스플로러가 ‘2026 K-모빌리티 테크 어워드’ 어드벤처 모빌리티 기술혁신 부문에서 수상했다.
2026 포드 익스플로러 트레머는 대형 SUV 분야에서 온·오프로드 융합 기술의 새로운 기준을 제시했다. 406마력 3.0L 에코부스트 V6 엔진을 탑재하고 토르센 리미티드 슬립 리어 액슬, 오프로드 전용 서스펜션, 6개 주행 모드를 적용해 험로 주파 성능과 고속도로 주행 안정성을 동시에 확보했다. 어드벤처를 지향하는 소비자가 원하는 성능과 기술성을 하나의 모델에 집약한 것이 이번 수상의 핵심이다.
실내 경험도 타협이 없다. 13.2인치 중앙 터치스크린, 12.3인치 클러스터, 무선 스마트폰 연동, 뱅앤올룹슨 프리미엄 사운드, 코-파일럿 360 어시스트 2.0 등 첨단 디지털·안전 사양을 통합 구현해 험로에서도 도심에서도 탁월한 사용자 경험을 제공한다.
포드·링컨 공식 판매 법인인 에프엘오토코리아는 글로벌 첨단 기술을 국내 K모빌리티 시장에 소개·보급하며 완성차 시장의 다양성과 기술 수준 향상에 기여해왔다.
어드벤처 정신과 첨단 기술의 결합이라는 새 모빌리티 방향성을 국내에 제시하고 K모빌리티 소비자의 선택 폭을 넓혀온 공로도 이번 수상의 배경이 됐다. 도전하는 이들의 모빌리티라는 정체성이 심사 과정에서도 높은 공감을 끌어냈다는 평가다.
뉴 포드 익스플로러 트레머는 한계를 넘으려는 이들을 위한 기술과 감성의 완성체로 평가받는다.
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