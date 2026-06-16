카랩, 자동차 생애주기 아우르며 디지털 전환 혁신

[2026 K-모빌리티 테크 어워드] K-MTA 테크기업
온라인 신차 구매 플랫폼 ‘카랩’ 운영사 ㈜준컴퍼니가 ‘2026 K-모빌리티 테크 어워드’ 모빌리티 플랫폼 비즈니스 부문에서 수상했다.
모빌리티 플랫폼 비즈니스 부문
준컴퍼니는 비대면 신차 비교 견적 플랫폼 카랩을 고도화하며 신차 유통 시장의 고질적인 병폐로 지적되던 정보 비대칭 문제를 성공적으로 해결해왔다. 특히 정보의 불균형으로 발생하던 소비자 손실과 딜러의 고객 신뢰 확보 한계 등 구조적 취약점을 독자적인 IT 인프라로 혁신했다는 평가를 받는다.
현재 카랩은 누적 앱 다운로드 128만 건을 돌파했으며 전국 3800명 이상의 광범위한 딜러 네트워크를 구축하며 성장세를 이어가고 있다. 또한 시장 신뢰도 제고를 위한 표준견적서 도입, 안심보증 서비스 운영, 사후관리 프로그램 ‘카랩케어’ 출시 등 소비자 보호 인프라를 강화했다. 이처럼 자동차 거래의 투명성과 접근성을 높여온 점이 이번 수상의 핵심이다.
카랩은 단순 견적 비교 서비스를 넘어 차량 구매, 유지관리, 정비, 매각(내 차 팔기)까지 자동차 생애주기 전반을 아우르는 ‘통합 모빌리티 플랫폼’으로 진화하고 있다.
특히 빅데이터 분석 기법을 적용해 견적 신청부터 계약, 출고에 이르는 전 과정을 디지털화하며 모빌리티 산업의 디지털 전환을 이끌고 있다.
박근영 대표는 “데이터 기반 기술력과 서비스 혁신 노력을 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 플랫폼 역량을 고도화해 소비자에게 편리한 구매 경험을 제공하고 모빌리티 생태계의 디지털 혁신을 선도하겠다”고 밝혔다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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