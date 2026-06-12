긴축 들어가기 전인데…은행 대출금리 4년래 최고치

주담대 금리 상단 7.5% 넘겨…한은 1월 금통위 이후 1.3%p 급등
2022년 전후 금리인상기 수준으로 올라, 향후 ‘빅스텝’ 가능성도
시중은행의 부동산담보를 비롯한 대출상품 금리가 4년여 만에 가장 높은 수준으로 오르고 있다. 한국은행의 기준금리 인상기 전환이 예고되면서 긴축이 시작되기 전부터 대출금리는 가파르게 뛰는 모습이다.
12일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 주택담보대출 고정금리(5년 주기·혼합형)는 전일 기준 연 4.49~7.51%로 집계됐다.
앞서 한국은행이 올해 첫 금융통화위원회를 열고 기준금리를 동결을 이어간 지난 1월 15일 기준 이들 은행의 주담대 고정금리는 3.91~6.21%였다. 현재와 비교하면 하단이 0.58%포인트 뛰고, 상단은 1.30%포인트 급등했다.
주담대 금리 상단이 7.5%를 넘어선 것은 한은의 기준금리 인상이 한창이었던 지난 2022년 10~11월 변동형 기준으로 7.4~7.5%대를 보인 이후 3년 8개월여 만에 가장 높은 수준이다.
앞서 한은은 지난 2021년 8월 당시 0.50%였던 기준금리를 0.75%로 올리면서 물가를 잡기 위한 긴축을 시작한 바 있다. 이후 금리 인상이 이어지면서 2023년 1월에는 3.50%까지 올라갔다. 이를 반영한 은행채 등 시장금리가 뛰면서 주담대 변동금리 상단은 8%를 넘기도 했다.
이후 기준금리는 3.5%로 유지되다가 2024년 10월 3.25%로 내려오면서 인하가 시작됐다. 지난해 5월 2.50%로 내려가 현재까지 이어지고 있다.
한은은 지난달 금통위에서 기준금리를 8연속 동결하며 앞으로의 인상 전환을 예고한 상태다. 시장에서는 연내 0.25%포인트씩 2차례 인상으로 3.00%에 도달한 뒤, 내년 추가 인상으로 최종금리가 3.50% 이상이 될 것으로 보고 있다.
중동 전쟁 장기화로 지속적인 물가 상승(인플레이션) 우려와 긴축 전환 등이 반영되며 금융채를 비롯한 시장금리는 우상향 곡선을 나타내고 있다. 금융채 5년물(무보증·AAA) 금리는 10일 기준 4.366%로 연초 대비 0.869%포인트 올랐다.
금융당국의 가계부채 억제 기조 속에서 연체율 등 리스크 관리 비용을 가산한 대출금리는 더 가파른 속도로 뛰고 있다. 하반기 본격적인 긴축 기조가 시작되기 전부터 4년여 전 수준으로 올라가는 상황이다. 최근 원·달러 환율이 1500원대로 고착화해 강세를 지속하면서 시장에서는 한은의 ‘빅스텝(기준금리 0.5%포인트 인상)’ 가능성도 제기된다.
최지욱 한국투자증권 연구원은 “다양한 외환 정책 투입에도 불구하고 환율이 1600원 내외까지 접근할 경우 과도한 쏠림 방지와 물가에 미치는 파급효과 방지 차원에서 기준금리를 50bp(1bp=0.01%포인트) 인상할 가능성을 열어둬야 한다고 본다”고 설명했다.
최 연구원은 “한국은행 모형 분석 결과 등에 따르면 원달러 환율 10% 상승 시 소비자물가는 1년에 걸쳐 약 0.2~0.3% 상승하는 효과가 있고, 환율이 크게 상승해 3개월 이상 유지될 경우 소비자물가에 미치는 장기효과 또한 큰 폭 증가하며 장기 인플레이션에 영향을 줄 수 있다”면서 “이를 감안할 때 외환당국이 주도하는 정책들이 큰 효과를 보지 못할 경우 선제적인 빅스텝 가능성을 열어둘 수 있다”고 진단했다.
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