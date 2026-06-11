쉬지 못하는 노후… 70세 이상 취업 200만명 넘어

지난해 70세 이상 취업자가 사상 처음으로 200만 명을 넘어섰다. 고령화로 70세 이상 인구가 빠르게 증가한 데다 한국의 높은 노인 빈곤율 등이 영향을 미친 것으로 보인다.
10일 국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난해 70세 이상 취업자는 216만2000명으로 1년 전보다 9.2% 증가했다. 70세 이상 취업자 수가 200만 명을 넘어선 것은 관련 통계가 집계된 2018년 이후 처음이다. 2018년 121만9000명이었던 70세 이상 취업자는 2021년 156만6000명으로 150만 명을 넘어선 뒤 2022년부터 지난해까지 매년 7% 이상 증가했다.
전체 취업자 중 70세 이상이 차지하는 비중도 2018년 4.5%에서 지난해 7.5%로 3.0%포인트 올랐다. 성별로 살펴보면 지난해 70세 이상 남성 취업자(111만3000명)와 여성 취업자(104만9000명)는 1년 전보다 각각 9.6%, 8.7% 늘었다. 70세 이상 여성 취업자가 100만 명을 넘어선 것 역시 이번이 처음이다.
이같이 고령층 취업자가 늘어난 데는 인구 구조 변화가 가장 큰 영향을 미쳤다. 70세 이상 인구는 2018년 502만5000명에서 지난해 682만2000명으로 약 35.8% 증가했다. 정부의 노인 일자리 사업 확대도 취업자 증가에 영향을 준 것으로 분석된다.
그러나 생계 때문에 은퇴하지 못하고 노동을 이어가는 빈곤 고령층이 적지 않다는 지적이 나온다. 국가통계연구원이 지난해 12월 발간한 ‘한국의 사회동향 2025’에 따르면 한국의 66세 이상 노인 소득 빈곤율은 39.7%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균(14.8%)의 두 배를 웃돌았다.
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