5시간 부분파업 카카오 노조 “29일엔 총파업”

카카오 노조가 10일 카카오 창사 이래 첫 부분 파업에 돌입한 가운데, 오는 29일에도 추가 파업을 예고했다.
전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 이날 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업에 돌입했다. 파업에는 카카오 본사뿐 아니라 계열사인 △카카오페이 △카카오엔터프라이즈 △디케이테크인 △엑스엘게임즈 노조도 동참했다.
노조에 따르면 이날 파업에 참여한 인원은 본사 조합원 약 1000명을 포함한 1500여 명이다.
집회 현장에서 노조원들은 ‘고용안정 쟁취! 무책임한 경영진 퇴진!’, ‘카카오 파업 승리로 공동교섭 쟁취하자!’라고 적힌 피켓을 들고 해당 구호를 외쳤다.
노조는 29일 출근해서 일하지 않는 ‘로그오프’ 쟁의로 총파업을 벌이겠다며 2차 파업을 예고했다.
노사 갈등의 핵심은 성과급 지급 기준이다. 노조는 지난해 영업이익의 13~14% 수준인 약 1000만 원 상당의 성과급 지급과 함께 양도제한조건부주식(RSU)을 성과급 산정에서 제외할 것을 요구하고 있다.
반면 사측은 노조 요구안을 수용할 경우 경영 부담이 커질 수 있다는 입장을 유지하고 있다. 이들은 RSU를 포함한 성과 보상 재원을 제안한 것으로 전해졌다.
다만 이번 파업이 카카오톡과 카카오페이 등 주요 서비스 운영에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다. IT업계 특성상 서비스 운영에 필요한 필수 인력이 유지되고 있으며 주요 시스템도 자동화돼 있기 때문이다.
카카오는 서비스 안정성 유지에 만전을 기하겠다는 입장이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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