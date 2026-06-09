학교앞 ‘마라 맛 곤약’서 세균 검출…동결건조젤리는 치아손상 우려

최근 마라 맛 곤약 제품에서 세균이 검출되는 등 어린이들이 즐겨 먹는 수입 간식을 주의해야 한다는 조사 결과가 나왔다.
한국소비자원은 초등학교 주변 무인 판매점에서 유통되는 마라 맛 간식, 사탕 등 수입 간식류 20개 제품의 품질과 안전성을 검사해 이같은 결과가 나왔다고 9일 밝혔다.
이번 조사 대상 제품은 총 20개다. 이 중 마라 맛 간식은 △금대주 향라팽이버섯(천신트레이딩) △마장맛 둔분(삼보국제식품) △벌집모양곤약 즈마장맛(해천글로벌) △소하인 새우곤약 마라웨이(후식품) △슈시수로우싱 티앤마웨이(해천글로벌) △유도우푸 향라웨이(후식품) △찹쌀라티오(윤진무역) △향라 진전구(후식품) △향라맛 마라곤약(위스트) △향라웨이 설곤약(윤진무역) 등 10개다.
나머지 10개 제품은 캔디, 혼합음료로 △ASMR바삭 지구모양 동결젤리(칸쵸상점에프엔비) △꽃모양 푸딩 딸기맛(유앤아이트레이드) △꾸덕젤리 블루베리향(미스티) △젤리야찍자(데일리컴퍼니) △초밥모양젤리(유앤아이트레이드) △큐디 콜라향(청원식품) △트위젤 버블폼 콜라향(피치코리아) △팝핑보바 딸기맛(피치코리아) △핸드메이드 스타일 오코노미 캔디(칸쵸상점에프엔비) △후르티딥젤리 딥앤 스틱캔디 체리향+딸기향(지에프에스인터내셔널) 등이다.