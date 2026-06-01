2026 삼성호암상 시상식 개최…오성진 UC버클리 교수·조수미 소프라노 등 6명

  • 동아일보

글자크기 설정

이재용 회장 5년 연속 참석

삼성호암상 수상자들이 1일 서울 중구 서울신라호텔 다이너스티홀에서 열린 2026 삼성호암상 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 과학상 물리수학부문 오성진 미국 UC버클리 교수, 과학상 화학생명과학부문 윤태식미국 위스콘신 매디슨대 교수, 공학상 김범만 포스텍 명예교수, 의학상 에바 호프만 덴마크 코펜하겐대 교수, 예술상 조수미 성악가, 사회봉사상 오동찬 국립소록도병원 의료부장. 호암재단 제공.
삼성호암상 수상자들이 1일 서울 중구 서울신라호텔 다이너스티홀에서 열린 2026 삼성호암상 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 과학상 물리수학부문 오성진 미국 UC버클리 교수, 과학상 화학생명과학부문 윤태식미국 위스콘신 매디슨대 교수, 공학상 김범만 포스텍 명예교수, 의학상 에바 호프만 덴마크 코펜하겐대 교수, 예술상 조수미 성악가, 사회봉사상 오동찬 국립소록도병원 의료부장. 호암재단 제공.
호암재단은 1일 서울 중구 신라호텔에서 ‘제36회 삼성호암상 시상식’을 개최했다. 이재용 삼성전자 회장은 5년 연속 시상식에 참석해 수상자와 가족을 격려했다.

올해 호암상은 △과학상 물리수학부문 오성진 미국 UC버클리 교수(37) △과학상 화학생명과학부문 윤태식 미국 위스콘신 매디슨대 교수(51) △공학상 김범만 포스텍 명예교수(79) △의학상 에바 호프만 덴마크 코펜하겐대 교수(51) △예술상 조수미 소프라노(63) △사회봉사상 오동찬 국립소록도병원 의료부장(58)이 수상했다. 부문별 수상자에게는 상장과 메달, 상금 3억 원이 주어진다.

이 회장은 2022년 이후 5년 연속 호암상 시상식에 참석했다. 이날 시상식에는 삼성 사장단과 수상자 가족 및 지인 등 270여 명이 참석했다. 김황식 호암재단 이사장의 인사말과 유홍림 서울대 총장의 축사로 진행된 올해 시상식에는 노벨상 시상 기관인 스웨덴 왕립학술원의 스벤 리딘 회장이 직접 참석해 자리를 빛냈다. 행사 전 과정은 온라인으로 실시간 중계됐다.

삼성호암상은 호암 이병철 삼성 창업회장의 인재제일과 사회공익 정신을 기려 이건희 선대회장이 1990년 제정했다. 학술·예술 및 사회 발전과 인류 복지 증진에 업적을 이룬 인사들을 시상한다. 올해까지 188명의 수상자에게 379억 원의 상금을 수여했다.

#삼성호암상#시상식#이재용#과학상#사회봉사상#예술상#의학상#공학상
이동훈 기자 dhlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스