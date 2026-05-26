농협중앙회, 범농협 CFO 회의 개최… 상반기 손익목표 점검

농협중앙회가 범농협 주요 계열사의 상반기 손익 목표와 경영개선 방안을 점검했다.
농협중앙회는 지난 22일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 박서홍 부회장 주재로 제2차 범농협 CFO 경영전략회의를 개최했다고 26일 밝혔다.
이날 회의에는 범농협 주요 계열사 최고재무책임자와 농협중앙회 주요 부서장이 참석했다. 참석자들은 4월 말 기준 경영실적을 점검하고 상반기 손익목표 달성을 위한 대응 방안을 논의했다.
회의에서는 중동전쟁 장기화에 따른 원자재 가격 상승과 금융시장 변동성 확대 등 대외 환경 변화가 농협 계열사와 농축협 경영에 미치는 영향을 공유했다. 계열사별 경영개선 추진 현황과 취약 부문 관리 방안도 함께 점검했다.
박서홍 농협중앙회 부회장은 “국제정세 불안정성과 금융시장 변동성 확대로 범농협 전반의 경영 여건이 녹록지 않은 상황”이라면서 “상반기 손익목표 달성을 위해 계열사별 취약 부문을 면밀히 점검하고, 경영혁신과 재무건전성 관리에 역량을 집중해야 한다”고 말했다.
농협중앙회는 계열사별 손익관리 체계를 고도화하고 범농협 차원의 비용 효율화와 사업구조 개선을 추진해 농업인 실익 지원 역량을 강화한다는 방침이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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