2026 中企人대회, 오토젠-칠갑농산 ‘금탑산업훈장’

중소기업중앙회와 중소벤처기업부는 19일 서울 영등포구 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 ‘2026 대한민국 중소기업인대회’에서 중소기업인과 근로자 등 92명에게 정부 포상을 수여했다고 밝혔다.
올해 37회를 맞이한 중소기업인대회는 일자리 창출과 혁신 성장을 추진해 온 중소기업인을 격려하고 포상하기 위한 행사다. 김민석 국무총리와 한성숙 중기부 장관, 중소기업 단체장, 중소기업 대표 등 300여 명이 참석했다. 우수 중소기업인과 단체 등에 산업훈장 15점, 산업포장 12점, 대통령 표창 31점, 국무총리 표창 34점 등 모두 92점의 정부 포상이 주어졌다.
이날 시상식에서는 자동차 부품기업 오토젠의 이연배 대표이사(80)와 쌀 가공식품 기업 칠갑농산의 이능구 대표이사(83)가 금탑산업훈장을 받았다. 이연배 대표는 자동차 차체 경량화의 핵심 기술인 ‘핫 스탬핑’ 공법을 국내 최초로 상용화한 공로를 인정받았다. 이능구 대표는 쌀 가공식품의 보존 기간을 늘리는 ‘주정침지법’을 개발하고, 연평균 560억 원 규모의 수출을 통해 K푸드의 세계화를 이끈 공로를 높이 평가받았다.
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