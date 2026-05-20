이진숙, 강남 아파트 포함 재산 33억 증가… 하정우, 네이버 주식 등 매매로 13억 늘어

6·3 지방선거에서 광역단체장과 국회의원 재보궐선거 후보자로 등록한 67명의 재산 내역을 분석한 결과 43명(64%)의 후보가 과거보다 재산이 늘어난 것으로 나타났다.
19일 중앙선거관리위원회가 공개한 후보자 재산 신고 내역과 2025년도 공직자 재산 공개 내역을 비교 분석한 결과 지난해 재산 공개 대상이었던 여야 광역단체장 후보 15명과 재보선 후보 4명의 재산이 증가한 것으로 나타났다.
대구 달성 국회의원 보궐선거에 출마한 국민의힘 이진숙 후보는 방송통신위원장으로 재직하던 지난해 3월 공개된 재산 대비 약 33억 원이 증가한 82억1539만 원을 신고했다. 서울 강남구 대치동 소재 아파트 가격이 지난해 기준 28억5000만 원에서 올 선관위 신고 기준 60억 원으로 증가하며 자산이 늘어난 것으로 확인됐다. 이 후보 측은 “공직자 재산 공개 때는 주택 공시가 기준을 적용해 신고하지만, 선관위 재산 공개 때는 아파트 실거래가 기준을 엄격히 적용해 신고하면서 금액에 차이가 있는 것”이라고 설명했다.
부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 민주당 하정우 후보는 대통령AI미래기획수석비서관으로 근무하던 지난해 9월 공개된 재산 대비 약 13억 원이 증가한 42억4880만 원을 신고했다. 하 후보 측은 “청와대에서 근무하게 되면서 기존에 보유했던 네이버 주식 등을 매매하는 과정에서 보유 예금이 증가한 것”이라고 했다. 민주당 추미애 경기도지사 후보는 지난해 서울 광진구 소재 아파트를 매각하며 전년 대비 11억 원이 증가한 27억9641만 원을 신고했다.
국민의힘 김진태 강원도지사 후보는 서울 소재 아파트 가격 변동으로 지난해보다 3억9199만 원이 증가한 43억8656만 원을 신고했다. 민주당 정원오 서울시장 후보는 서울 소재 아파트 가격 변동으로 지난해보다 2억7429만 원 증가한 18억2389만 원을 신고한 반면, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 지난해 대비 1억1592만 원 감소한 72억8960만 원을 신고했다. 박형준 부산시장은 부산 소재 아파트 가격 변동으로 지난해 대비 3억6620만 원 감소한 55억2992만 원 자산 내역을 보였다.
지난해 재산 공개 대상이 아니었던 광역단체장 후보 7명과 재보선 후보 17명도 과거 공직 중 공개된 재산과 비교해 더 많은 재산을 신고한 것으로 확인됐다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보는 19대 국회의원으로 활동하던 2016년 대비 101억4027만 원이 증가한 127억7049만 원을 신고했다. 김 후보 측은 “최근 5년 이내 부모상, 장인상을 잇달아 치르며 상속 부동산 수가 증가했고 변호사로 12년간 활동하며 꾸준한 소득이 있었다”고 설명했다.
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