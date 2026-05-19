오픈네트웍시스템, ‘AI EXPO KOREA 2026’ 서 실무 적용 ‘AI 에이전트’ 4종 시연
동아경제
공유하기
글자크기 설정
AI 인프라 및 솔루션 전문 기업 오픈네트웍시스템(ONS)이 지난 6일부터 8일까지 서울 코엑스에서 열린 ‘AI EXPO KOREA 2026’에 참가했다고 19일 밝혔다.
오픈네트웍시스템은 이번 전시에서 AI 오케스트레이션 플랫폼 ‘Dify’를 기반으로 실제 업무 환경에 적용 가능한 AI 에이전트 활용 사례를 선보였다.
현장에서는 △AI 페르소나 스튜디오 △스마트 브로슈어 OCR 분석기 △나라장터 스마트 브리핑 △자연어 DB 쿼리 에이전트 등 총 4종의 AI 에이전트 시연이 진행됐다. 각 솔루션은 기업 실무에서 반복적으로 발생하는 데이터 분석, 문서 처리, 정보 검색 업무를 자동화하는 방향으로 구현됐다. 참관객들은 부스에서 직접 솔루션을 체험하며 Dify 기반 AI Agent의 활용성을 확인했다.
오픈네트웍시스템은 플랫폼 라이선스 공급에 그치지 않고 기업 환경에 최적화된 AI 에이전트 개발과 구축 컨설팅까지 지원하고 있다. 기업별 요구사항에 맞춘 AI 서비스 설계와 운영 지원을 통해 AI 전환 수요에 대응하고 있다는 설명이다.
오픈네트웍시스템 관계자는 “전시 기간 동안 오픈네트웍시스템 부스에는 약 5000명에 가까운 참관객이 방문했으며, AI 도입을 검토하는 기업들이 실제 업무에 바로 적용 가능한 활용 모델에 높은 관심을 보였다”면서 “앞으로도 Dify 기반 AI 에이전트 구축과 안정적인 기술 지원을 통해 기업들의 AI 혁신을 지원하겠다”고 말했다.
댓글 0