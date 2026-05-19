‘롯데렌탈’ 매각 중단 “잠재 투자자와 협의”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 19일 00시 30분

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롯데렌터카 서울역 지점 전경. 롯데렌탈 제공
롯데렌터카 서울역 지점 전경. 롯데렌탈 제공
롯데그룹이 사모펀드(PEF) 운용사 어피니티에쿼티파트너스에 롯데렌탈 지분을 매각하기 위한 협의를 중단하기로 했다.

롯데그룹은 18일 입장문을 내고 “공정거래위원회 심사 결과 수령 이후 어피니티와 지속적으로 협의해 왔으나, 최종 합의에 이르지 못해 더 이상 거래 추진이 어렵다고 판단했다”고 밝혔다. 공정위는 올해 1월 국내 렌터카 시장 2위 SK렌터카를 보유한 어피니티가 1위 업체인 롯데렌탈 지분 63.5%를 취득하는 기업결합을 금지시켰다.

롯데그룹은 “연내 마무리를 목표로 다양한 잠재 투자자들과 지분 매각 협의를 진행할 계획”이라고 덧붙였다. 롯데렌탈은 지난해 매출 2조9188억 원, 당기순이익 1267억 원으로 각각 전년 대비 4.5%, 23.4% 증가하는 등 성장세를 보이고 있다.

#롯데그룹#어피니티에쿼티파트너스#롯데렌탈#사모펀드#공정거래위원회
김다연 기자 damong@donga.com
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