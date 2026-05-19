[단신]NH농협은행, ‘NH올원더풀행복동행’ 예적금 출시 外

NH농협은행이 시니어 특화상품 ‘NH올원더풀 행복동행 예·적금’을 선보였다. 우선 예금의 경우 가입 기간 1년, 가입 금액은 100만 원 이상이다. 기본금리 연 2.15%에 연금 실적을 충족하면 우대금리 0.5%포인트가 붙는다. 만 50세 이상, 상품 보유, 카드 실적 충족 시 각각 우대금리 0.1%포인트가 붙어 최고 2.95%의 금리가 적용된다. 적금은 가입 기간 1년, 가입 금액은 1만 원 이상 100만 원 이하다. 기본금리 연 2.30%에 연금 실적 충족 시 우대금리 1.2%포인트가 붙고, 모든 조건 충족 시 최고 3.80%의 금리를 준다.
■ KB손보, 건강할수록 싸지는 ‘핏테크 건강보험’ 출시
KB손해보험이 고객의 건강관리 활동을 보험료와 연계한 ‘KB다이렉트 핏테크 건강보험’을 선보였다. 건강할수록 보험료 부담이 줄어들고, 필요한 보장만 선택할 수 있는 2030세대 맞춤형 상품이다. 건강 고지를 통해 6∼10년간 입원·수술 및 3대 질병(암·심근경색·뇌졸중) 이력이 없는 고객은 기존 상품 대비 최대 25% 저렴한 보험료로 가입할 수 있다. ‘무사고 계약 전환 제도’를 활용하면 건강하게 생활할수록 보험료 절감도 가능하다.
■ 삼성액티브운용, ‘KoAct 코스피액티브’ ETF 상장
삼성액티브자산운용은 ‘KoAct 코스피액티브’ 상장지수펀드(ETF)를 19일 상장한다. 이 ETF는 코스피 상승률 이상의 수익률을 목표로 하는 액티브 ETF다. 액티브 ETF는 코스피 등 기초 지수의 성과를 그대로 추종하는 것이 아니라 초과 수익률을 목표로 종목 선정과 매매 시점을 운용사가 적극적으로 판단하는 상품을 말한다. 삼성액티브자산운용은 반도체 비중을 높게 유지하면서 조선, 기계, 방산, 에너지, 증권 등의 업종을 주로 편입할 예정이다.
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