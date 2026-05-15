“5월인데 벌써 30도”…유통가, 여름 마케팅 시계 빨라졌다

수영복 등 바캉스 관련 상품 매출 40%↑
“봄 시즌 끝” 신세계百, 시즌 오프 세일
계절가전·보양식·계절과일 등 할인행사
5월 중순 기온이 30도 안팎으로 치솟는 등 때 이른 무더위에 유통가의 여름 마케팅 시계가 빨라지고 있다. 서둘러 휴가를 즐기려는 이들부터 한층 더 무더워질 여름을 대비하려는 이들까지 유통업체의 마케팅 타겟에 들었다.
15일 업계에 따르면 기후 변화에 따른 소비는 숫자로 나타나고 있다. W컨셉이 분석한 지난 2주간 판매 데이터를 보면 수영복, 비치타월 등 바캉스 관련 상품 매출은 전년 동기 대비 40% 증가했다.
강한 자외선에 대비하기 위한 선크림, 선쿠션, 선스프레이 등 선케어 관련 용품 매출도 전년 동기 대비 150% 증가하며 높은 성장세를 보였다고 한다. W컨셉은 일찍 찾아온 더위와 함께 극성수기를 피해 미리 휴가를 계획하는 고객이 늘어난 영향으로 평가했다.
먹거리 수요도 날씨 영향을 타고 있다. 롯데마트 제타에 따르면 지난 1~13일 수박 매출은 전년 동요일 대비 18.2% 상승했다고 한다.
유통가는 이처럼 여름 관련 상품 소비가 5월부터 성장세를 보이자 관련 마케팅을 서둘러 강화하고 있다.
신세계백화점은 여름 쇼핑 시즌을 앞두고 패션·스포츠·아동 등 90여개 브랜드가 참여하는 시즌오프·할인 행사에 나선다. 해외패션 브랜드 중 쟈딕앤볼테르, 폴스미스, 엠포리오 아르마니, 겐조 옴므 등은 최대 40%, 스포츠 브랜드인 블랙야크에서는 26SS 신상품을 20% 할인 판매한다. 다양한 구매 금액별 할인과 사은품도 준비된다.
KT알파 쇼핑은 5월 18일부터 6월 7일까지 계절가전, 냉감 침구, 보양식 등 여름 시즌 상품 방송을 집중 편성한다. 선풍기·서큘레이터 등 계절가전, 온작 민물장어·임성근 삼계탕 등 보양식, 비에날씬 다이어트 유산균 등 다이어트 상품 등이 소개된다. 해당 기간 ‘썸머이즈커밍(SUMMER IS COMING)’ 프로모션을 열고 쇼핑 지원금 지급 등 혜택을 제공할 예정이다.
W컨셉은 25일까지 여름 시즌 패션 및 잡화 상품을 모은 ‘서머 에센셜’ 행사를 진행한다. 여름철 필수 의류인 티셔츠, 서머 아우터, 슬리브리스, 원피스, 반바지, 위빙백, 샌들, 선글라스 등 시즌 상품을 최대 90% 할인가에 선보인다. 아울러 보헤미안블루, 배럴, 이스트씨, 라메레이, 써피 등 인기 브랜드의 스윔웨어, 래시가드 등 바캉스 필수 아이템도 함께 제안한다.
롯데마트 제타는 27일까지 제철 먹거리 캠페인 ‘제철엔 제타 수박대전’을 진행한다. 수박 전 품목에 대해 행사 카드 결제 시 1000원 할인 판매하며, 20일까지는 엘포인트 회원 대상으로 3000원 추가 할인 혜택을 제공한다.