우수 고객에 자산관리 서비스… 롯데百, SC제일銀과 업무협약

동아일보 산업1부 IT팀 남혜정입니다. 열기가 뜨거운 AI 산업부터 ICT, 스타트업 전반을 다룹니다.

롯데백화점은 우수 고객 혜택 강화를 위해 SC제일은행과 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다고 14일 밝혔다.



양사는 롯데백화점의 우수 고객 관리 제도인 에비뉴엘과 SC제일은행의 자산관리 솔루션을 연계한 서비스를 개발하게 된다. 에비뉴엘 고객에게 SC제일은행의 자산관리·금융컨설팅을 제공하고, SC제일은행 우수 고객에게는 에비뉴엘 등급에 준하는 전용 서비스와 쇼핑 혜택을 지원하게 된다. SC제일은행의 글로벌 우수 고객에게도 에비뉴엘 혜택을 연계할 방침이다.





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