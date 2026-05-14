정부 “삼전 16일 재교섭 권고”…노조 “성과급 제도화 답변 먼저”

삼성전자 노조가 예고한 총파업을 일주일 앞두고 정부가 16일에 노사가 다시 만날 것을 권고했다. 노조는 ‘성과급 상한 폐지’에 대한 답이 먼저라는 입장이다.
중앙노동위원회는 14일 “다시 한번 진정성 있는 대화와 실질적인 교섭의 자리로 2차 사후 조정 회의를 권고했다”고 밝혔다. 13일 새벽 노조의 결렬 선언으로 사후 조정 절차가 중단된 지 하루 만이다. 삼성전자 사 측도 이날 삼성 초기업노조 삼성전자지부에 공문을 보내 대화를 제안했다.
이에 노조는 “‘성과급 투명화, 상한 폐지, 제도화’ 안건에 대한 구체적인 안을 제시하기 바란다”는 공문으로 답했다. 15일 오전까지 전영현 DS(반도체)부문장(대표이사)이 직접 답하지 않으면 파업을 고수하겠다는 점도 분명히 했다.
파업 전운에 삼성전자는 반도체 생산량 감소에 대비해 웨이퍼를 미리 빼두는 등 비상관리 상황에 돌입했다. 업계 안팎에선 파업 전후 여파를 감안한 실제 손실이 100조 원에 달할 것이란 관측도 제기된다. 정부가 파업을 멈출 수 있는 ‘긴급조정권’을 발동해야 한다는 주장이 나오는 이유다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “반도체는 셧다운으로 인한 타격이 워낙 커 파업 피해를 최소화하는 게 급선무”라며 “정부가 미리 긴급조정을 검토하면 노사에 압박으로 작용해, 합의를 이끌어내는 유인책이 될 수 있다”고 말했다.
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