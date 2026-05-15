한국핀테크지원센터, 해외진출 희망 스타트업 대상 ‘핀테크 통번역존’ 운영

영어·중국어·일본어 등 다국어 통번역·편집 지원
한국핀테크지원센터(이하 센터)는 해외 진출을 희망하는 핀테크 기업과 스타트업을 대상으로 한 통번역 지원 프로그램 ‘핀테크 통번역존’의 2026년 서비스를 시작한다고 15일 밝혔다.
센터는 초기 스타트업이 겪는 언어 장벽을 낮추고, IR 자료와 계약서, 마케팅 자료 등 핵심 비즈니스 문서를 전문적으로 외국어로 준비할 수 있도록 지원할 계획이다.
주요 지원 서비스는 번역, 통역, 편집으로 구성되며, 법률·금융·IT 분야에 특화된 전문 통번역 기업 렉스코드(대표 함철용)가 서비스 운영을 맡는다.
번역 서비스는 IR 자료, 법률 문서, 홍보물 등 비즈니스 문서 전반에 대한 전문 번역을 지원한다. 통역 서비스는 외국어 상담과 화상회의 시 실시간 통역을 제공하며, 편집 서비스는 PPT 디자인 구성과 재설계를 통해 발표 자료 제작을 지원한다.
이번 서비스를 통해 핀테크 기업은 해외 투자 유치(IR), 법률 계약, 마케팅 자료 등 다양한 비즈니스 문서를 비용 부담 없이 전문적으로 번역·통역받을 수 있다.
센터 관계자는 “자금과 인력이 제한된 초기 스타트업의 언어 장벽을 낮추고, 아시아 주요 시장과 글로벌 시장 진출을 위한 실질적인 기반이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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