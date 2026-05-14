와이즈버즈, 자사주 소각 ·주식병합 동시 단행 …“주주가치 제고의 일환”

20억 원 규모 자사주 매입 후 75% 소각, 5대1 주식병합으로 적정 유통주식 수 유지
코스닥 상장 기업 와이즈버즈가 자사주 매입과 소각, 주식병합을 동시에 진행하며 주주가치 제고에 나선다.
와이즈버즈는 14일 총 20억 원 규모의 자사주 매입을 결정했다고 밝혔다. 매입한 자사주 중 15억 원 규모는 소각하고, 나머지 5억 원은 임직원 양도제한조건부주식 부여 재원으로 활용할 예정이다. 자사주 매입 규모는 시가총액의 약 3.34% 수준이며, 매입 후 약 2개월 안에 소각을 완료할 예정이다.
안정적인 주가 흐름을 지원하기 위해 5대1 비율의 주식병합도 추진한다. 이에 따라 발행주식 총수는 기존의 5분의 1 수준인 약 984만 주로 감소하게 된다. 자사주 소각 예정일은 7월 2일이며, 주식병합은 7월 20일 임시주주총회에서 확정된 후 8월 20일부터 9월 8일까지 거래 정지를 거쳐 9월 9일 재상장될 예정이다.
최호준 와이즈버즈 대표는 “성장의 결과를 주주와 나누는 책임 경영의 일환”이라고 설명했다. 와이즈버즈는 1분기 매출 118억 원, 영업이익 29억 원을 기록하며 분기 최대 실적을 달성했다.
이번 와이즈버즈의 자사주 소각과 주식병합 동시 추진은 단기적인 주가 부양을 넘어 유통 주식 수 축소를 통한 장기적 기업가치 재평가를 노린 전략적 행보로 풀이된다.
다만 주식병합에 따른 거래 정지 기간 동안의 시장 변동성 리스크를 최소화하고, 1분기의 실적 호조세를 연말까지 유지할 수 있는 구체적인 글로벌 진출 성과가 지속적으로 뒷받침되어야 할 것으로 분석된다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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