부산 구포동 ‘트리플 역세권’… 신혼부부-다자녀가구에 잔금 할인

두산위브 트리니뷰 구명역
두산건설이 오늘 부산시 북구 구포동 일원에 조성되는 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’의 본보기집을 개관하며 본격적인 분양에 나선다.
서부산권의 신흥 주거타운으로 거듭나는 구포 일대의 마수걸이 단지로 공급되는 두산위브 트리니뷰 구명역은 지하 3층∼지상 26층, 8개 동, 전용면적 74·84㎡, 총 839가구 규모로 조성된다. 이 중 수요자들의 선호도가 높은 중소형 288가구를 일반분양한다.
서부산 광역 교통의 핵심…
‘트리플 역세권’ 및 우수한 교육·생활 인프라
두산위브 트리니뷰 구명역은 단지 바로 앞에 부산지하철 2호선 구명역이 자리한 초역세권 입지이며 도보권에 KTX와 지하철 3호선 환승역인 구포역이 위치한 ‘트리플 역세권’을 갖췄다.
단지 인근의 구포대교와 강변대로를 통해 김해, 양산, 창원 등 부울경 주요 도시로 직결되는 광역 이동망을 확보했다. 또 만덕∼센텀도시고속화도로(대심도)를 통해 동부산권 핵심 인프라까지 상습 정체 구역을 피해 빠르게 이동할 수 있다.
단지와 맞닿은 가람중을 비롯해 구포초가 인접해 있어 자녀들의 도보 통학이 가능한 ‘안심 학세권’을 형성하고 있다. 뉴코아아울렛 등 대형 쇼핑몰과 덕천동 중심상업지역, 구포 재래시장 등이 가까워 주거 편의성이 높으며 낙동강 파노라마 조망(일부 가구)과 화명·대저생태공원 등 에코 힐링 라이프까지 누릴 수 있다.
‘아이맘부산플랜’ 적용에 따른 금융 혜택…
3040 실수요자 자금 부담 경감
실수요자의 주거비 부담을 덜어주는 실질적인 지원책도 마련됐다. 부산시의 출산 장려 정책인 ‘아이맘부산플랜’이 적용돼 신혼부부 및 다자녀 가구 특별공급 당첨자(최초 계약자)에게는 분양가의 5%를 잔금에서 할인해 주는 혜택이 제공된다.
특히 일반분양 물량 288가구 중 약 73%인 210가구(다자녀 가구 126가구, 신혼부부 84가구)가 이 혜택의 대상에 포함된다. 분양가 상승기에 수천만 원의 비용 절감 효과를 기대할 수 있어 자금 마련을 고민하는 3040세대에게 합리적인 내 집 마련의 기회가 될 것으로 보인다.
시그니처 월 및 유리 난간 등 특화 설계 적용으로 주거 가치 제고
‘위브(We‘ve)’ 브랜드만의 차별화된 설계도 돋보인다. 단지 외벽에는 위브 패턴을 반영한 시그니처 월과 커튼월룩(일부)을 적용해 세련된 외관을 구현했으며 야간 경관조명을 통해 단지의 상징성을 높였다. 특히 전 가구에 유리 난간을 도입해 거실에서의 개방감을 확보하고 외관의 완성도를 더했다.
단지 내부는 ‘공원형 단지’를 콘셉트로 설계됐다. 단지 중앙의 ‘그린프라자’를 포함해 다양한 테마 정원과 어린이놀이터가 조성되며 남향 위주의 배치와 통경축 확보로 주거 쾌적성을 높였다. 이 외에도 피트니스센터, 실내 골프연습장, 작은도서관 등 입주민을 위한 커뮤니티 시설이 다채롭게 들어설 예정이다.
분양 관계자는 “두산위브 트리니뷰 구명역은 철도와 도로망이 교차하는 서부산의 교통 요충지에 조성되는 단지로 위브만의 특화 설계를 통해 주거 만족도를 높이는 데 주력했다”며 “전체 공급 물량의 상당수가 분양가 할인 혜택을 받는 만큼 합리적인 자금 계획을 세우는 수요자들의 관심이 높을 것으로 예상된다”고 말했다.
청약 일정은 18일 특별공급을 시작으로 19일 1순위, 20일 2순위 청약 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 27일로 예정돼 있으며 정당계약은 6월 8일부터 10일까지 3일간 진행된다.
본보기집은 부산시 북구 금곡대로 일원에 마련된다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
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