‘악마는 프라다를 입는다 2’ 흥행에… CJ온스타일 “패션 주문량 22% 늘어”

CJ온스타일은 ‘악마는 프라다를 입는다 2’가 개봉일(4월 29일)부터 이달 8일까지 모바일 일간활성이용자수(DAU)가 전년 동기간 대비 54% 증가했다고 11일 밝혔다.
CJ온스타일은 국내 커머스 플랫폼 중 유일하게 지난달 22일부터 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 테마의 대형 브랜딩 캠페인을 전개하고 있다. ‘올여름, 온스타일이 악마를 입다’는 슬로건으로 CJ온스타일은 핵심 고객층이자 영화 주요 팬덤층인 여성 고객을 대상으로 ‘미란다(메릴 스트립)’와 ‘앤디(앤 해서웨이)’ 두 주인공에게서 영감을 받아 큐레이션한 상품을 제안하고 있다.
CJ온스타일의 전략은 적중했다. 모바일 패션 주문량은 22% 증가한 가운데 2030 여성 주문량이 44% 증가하며 전체 성장을 이끌었다. 셔츠·블라우스 주문량은 55%, 스카프·숄·케이프 등 포인트 아이템은 144% 증가했다.
같은 기간 앱 체류시간도 30% 늘고 콘텐츠 소비 지표도 동반 상승했다. 영화를 콘셉트로 한 스타일 숏폼 콘텐츠는 누적 조회수 1000만 뷰를 돌파했다.
CJ온스타일 관계자는 “이번 캠페인은 콘텐츠 IP를 단순 협업이 아닌 플랫폼 유입 엔진으로 활용해 고객 행동을 유입-체류-소비로 연결한 사례”라며 “앞으로도 화제성 높은 콘텐츠와 모바일 경험을 결합해 차별화된 콘텐츠 커머스 플랫폼 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.
한편 백화점 업계에 따르면 영화 개봉 전부터 봄철을 맞아 패션 부문 매출이 늘어나는 추세를 보이고 있다. 여기에 영화 흥행이 패션에 대한 소비자 관심을 다시 견인하면서 관련 카테고리 매출 확대에 긍정적인 영향을 줄 것으로 업계는 기대하고 있다.
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