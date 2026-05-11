한화 건설부문, 금융사와 맞손… 부동산 개발사업 본격 확대

한화 건설부문이 증권사들과 손잡고 부동산 개발사업 확대에 나섰다. 시공 중심 사업 구조에서 벗어나 개발과 금융을 결합한 디벨로퍼 역량 강화에 속도를 내는 모습이다.
한화 건설부문은 최근 서울 중구 한화빌딩에서 키움증권, 한국투자증권, 삼성증권과 각각 ‘부동산 개발사업 공동 추진을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 11일 밝혔다. 앞서 마스턴투자운용과 협력 관계를 구축한 데 이어 금융 파트너십을 추가 확대하는 차원이다.
이번 협약은 기존 도급형 사업 구조를 넘어 사업 초기 단계부터 금융기관과 공동으로 프로젝트를 발굴하고 추진하기 위해 마련됐다고 한다. 각 사는 신규 개발사업 발굴은 물론 공동 법인 설립 등 우량 프로젝트 추진 과정에서도 협력할 예정이다.
한화 건설부문은 설계·시공 역량을 기반으로 사업 전반을 총괄하고 증권사들은 자금 조달과 재무적 리스크 관리, 금융 자문, 자기자본 투자 등을 담당하게 된다. 업계에서는 시공사와 금융사가 초기 사업 구조 설계 단계부터 함께 참여하는 형태가 점차 확대되는 흐름이라는 분석이 나온다.
최근 부동산 시장에서는 금리 부담과 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 확대 영향으로 자금 조달 안정성이 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다. 특히 대규모 복합개발 사업일수록 금융 구조 설계와 리스크 관리 역량이 사업 성패를 좌우하는 분위기다.
이에 따라 대형 건설사들도 단순 시공 수주보다 개발사업 직접 참여와 금융 연계 역량 강화에 집중하고 있다. 안정적인 사업 구조를 확보하면서 수익성을 높이기 위해서다.
한화 건설부문 역시 최근 복합개발과 도시개발 사업 확대에 힘을 싣고 있다. 업계에서는 이번 협약이 향후 자체 개발사업과 민간 복합개발 프로젝트 확대를 위한 기반 구축 성격이 강하다고 보고 있다.
윤성호 한화 건설부문 개발사업본부장은 “금융과 시공의 결합을 기반으로 안정적인 사업 구조를 구축하고 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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