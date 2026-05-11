고유가에 ‘조 단위’ 실적 눈앞인데…정유사들 웃지 못하는 까닭

미국·이스라엘과 이란 전쟁으로 인한 고유가가 장기화되면서 글로벌 에너지 업계가 올 1분기(1~3월) 전년 대비 급등한 실적을 거뒀다. 원유를 직접 생산하는 아람코 등 글로벌 석유 메이저는 물론 이를 수입해 가공하는 국내 정유사도 조 단위 영업이익을 냈다. 다만 정제 마진에 의존하는 국내 정유업계의 이익은 유가 급등으로 인한 일시적 효과가 커, 향후 유가가 하락할 경우 실적 악화의 직격탄을 맞을 수 있다는 우려가 나온다.
●전쟁에 일제히 오른 석유사 실적
10일(현지 시간) 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코는 올 1분기 조정순이익(일회성 비용 등을 제외한 실질 영업이익)이 전년 동기 대비 26% 증가한 336억 달러(약 49조4592억 원)였다고 밝혔다.
이런 대규모 순이익 발생에는 2월 말 발발한 중동 전쟁의 영향이 적지 않다. 주요 수송로인 호르무즈 해협이 봉쇄되며 전 세계에서 물류 차질이 빚어졌으나, 아람코는 아라비아반도 내륙을 직선으로 관통하는 송유관을 가동해 우회 수출에 나섰다. 오히려 전쟁으로 인한 고유가 수혜를 본 것이다. 전쟁 전 하루 700만 배럴이던 사우디아라비아의 석유 수출 물량은 소폭 줄었으나 유가 상승분이 이를 압도한 것으로 분석된다.
국제 유가는 3월 들어 두바이유 기준으로 배럴당 169.75달러(3월 23일)까지 치솟는 등 고공행진을 이어갔다. 아람코는 이번 분기 평균 수출가격이 배럴당 76.90달러로, 직전 분기(64.10달러) 대비 20%가량 올랐다고 밝혔다.
고유가로 인한 실적 상승은 다른 메이저 석유 기업들도 마찬가지다. 영국의 쉘은 1분기 조정순이익 69억1800만 달러(10조1757억 원)로 전년 동기 대비 24% 늘었고, 영국계 BP 역시 31억9800만 달러(4조7039억 원)로 1년 만에 132% 급증했다.
●에쓰오일도 4년 만에 최대 이익
국내 정유업계 역시 에쓰오일을 시작으로 줄줄이 ‘어닝 서프라이즈’를 예고하고 있다. 11일 에쓰오일은 1분기 영업이익 1조2311억 원을 기록했다고 밝혔다. 이는 에쓰오일 기준으로 러시아-우크라이나 전쟁 직후였던 2022년 2분기(4~6월) 이후 약 4년 만에 거둔 분기 최고 실적이다. 13일 실적 발표를 앞둔 SK이노베이션, GS칼텍스, HD현대오일뱅크 등 국내 정유 4사 모두 1분기에 조 단위 영업이익을 거둘 것이라는 전망이 나오고 있다.
다만 정유업계에서는 이 같은 호실적이 유가가 채굴 가격 이상이면 무조건 수익이 나는 글로벌 메이저 석유회사와 본질적으로 다르다고 지적한다. 정유사는 원유를 사온 뒤 가공해 파는 중간 단계의 ‘정제 마진’이 핵심이다. 만일 들여오는 석유 가격이 높아져 정제 마진이 하락한다면 손실을 보게 된다.
실제 에쓰오일도 1분기 영업이익의 절반 이상(6434억 원)은 전쟁 전 저가에 확보한 원유 가치가 판매 시점에 급등하며 발생한 ‘재고 관련 이익’이라고 밝혔다. 여기에 전쟁으로 인해 항공유, 경유 등 정유사가 만드는 석유제품 가격이 오른 것도 영향을 미쳤다. 업계 내부에서는 이란 전쟁이 끝나고 유가가 하락할 경우 현재 고가에 들여온 원유로 인해 반대로 분기당 조 단위의 손실이 발생할 가능성을 우려하는 목소리도 적지 않다.
한편 이날 석유화학업체인 롯데케미칼 역시 재고 이익 등에 힘입어 1분기 영업이익 735억 원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환에 성공했다고 밝혔다.
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