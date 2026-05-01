‘잔인한 금융’ 개선… ‘포용금융추진단’ 이르면 이달 출범

취약계층 금융소외 대책 추진
금융당국이 최근 이재명 대통령과 김용범 대통령정책실장이 잇달아 지적한 취약계층을 소외시키는 이른바 ‘잔인한 금융’을 개선하는 태스크포스(TF)를 이르면 이달 중 출범시킨다. 저신용자가 고금리를 부담하는 신용평가 체계와 신용이 높은 고객 중심의 대출 관행을 빠르게 개편할 것으로 예상된다.
10일 금융권에 따르면 금융위원회는 이달 중 ‘포용금융추진단’(가칭) 첫 회의를 열기 위해 분과 구성 등을 논의하고 있다. 최근 청와대를 중심으로 금융의 공적 기능을 강조하고 일부 계층이 고금리를 부담하거나 대출 기회조차 얻지 못하는 현실을 질타하자 이를 속도감 있게 논의할 기구를 꾸린 것이다.
앞서 이 대통령은 6일 국무회의에서 “상위 등급에게만 대출을 지급하고 나머지는 취급을 안 해줘서 전부 제2금융·대부업·사채업에 의존하게 만들고 있다”라고 했다. 김 실장 역시 자신의 페이스북에 “중간 계단이 통째로 빠져버린 끊어진 사다리”라며 금융권의 중저신용자 대출 부족을 꼬집기도 했다.
현행 신용평가 체계와 고신용 위주의 영업 관행이 도마에 오를 것으로 전망된다. 금융권도 당국의 움직임에 관련 대책 마련을 서두르고 있다. 카드사들도 중신용자를 대상으로 한 대출 상품인 ‘사잇돌대출’을 취급할 수 있게 되면서 이르면 올해 하반기(7∼12월)에 상품을 선보일 것으로 보인다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
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