몽베스트, ‘2026 드림 유어 드림즈’ 캠페인 기념 고객참여형 이벤트 실시

몽베스트가 5개 스포츠단체(대한카누연맹, 한국여자야구연맹, 대한근대5종연맹, 대한롤러스포츠연맹, 대한사격연맹)와의 파트너십을 기념해 고객 참여형 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.
몽베스트 측은 “오는 14일까지 공식 인스타그램을 통해 이벤트를 진행한다”며 “이벤트 참여자에게는 추첨을 통해 몽베스트×스포츠일러스트레이티드 콜라보 티셔츠, 몽베스트 생수, 위드네이처 제품 등의 경품을 제공할 예정”이라고 밝혔다.
앞서 몽베스트는 2026년 브랜드 캠페인 ‘드림 유어 드림즈(Dream Your Dreamz)’를 통해 5개 스포츠단체에 대한 공식 후원 활동을 전개한다고 밝힌 바 있다.
‘드림 유어 드림즈’는 몽베스트의 브랜드 철학이다. 꿈을 단지 상상하는 데 머무르지 않고 각자의 자리에서 자신만의 방식으로 끝까지 밀고 나가는 태도에 대한 메시지를 담고 있다. 이번 협약은 이러한 철학을 바탕으로 서로 다른 스포츠가 지닌 고유한 가치와 건강한 성장의 방향성을 함께 만들어가기 위한 취지에서 마련됐다.
몽베스트는 각 종목이 가진 고유한 정신에 주목하고 있다. 카누가 보여주는 물과의 조화와 전진, 여자야구가 상징하는 열정과 가능성의 확장, 근대5종이 담고 있는 정신과 육체의 조화, 롤러스포츠의 젊은 에너지와 역동성, 사격이 보여주는 집중과 정확성, 공정한 기준은 모두 브랜드가 지향하는 지점과 맞닿아 있다. 나아가 이러한 종목별 가치가 미래 세대와 일상 속 문화로 스며들 수 있도록, 이번 5개 단체와의 협약을 통해 건강한 스포츠 생태계의 기반을 함께 만들어갈 계획이다.
몽베스트 관계자는 “‘드림 유어 드림즈’는 서로 다른 방식으로 꿈을 실현해가는 사람들의 여정에 함께하는 브랜드의 태도를 담고 있다”며 “이번 협약은 단순한 후원을 넘어, 대한민국 스포츠가 지닌 건강한 다양성과 미래 가능성을 더 넓은 사회적 가치로 연결해 나가기 위한 실천”이라고 말했다.
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