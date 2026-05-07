AI에이전트 부상에… 주목도 적었던 CPU 등 ‘반도체 온기’ 확산

AMD 1분기 영업이익 72% 뛰고
인공지능(AI) 인프라 투자가 기존 그래픽처리장치(GPU) 중심에서 중앙처리장치(CPU)와 메모리, 스토리지 전반으로 확산되면서 그동안 주목도가 적었던 반도체 기업들이 잇따라 시장 전망을 뛰어넘는 실적을 내놓고 있다. ‘AI 에이전트’라는 새로운 수요가 반도체 업황의 저변을 넓히고 있다는 분석이 나온다.
낸드 전문 샌디스크, 매출 3배로
美 반도체 기업 ‘어닝 서프라이즈’
“한국 반도체 기업들에도 긍정적”
5일(현지 시간) AMD는 올 1분기(1∼3월) 매출 103억 달러(약 15조 원), 영업이익 14억7600만 달러(약 2조1500억 원)로 각각 전년 동기 대비 39%, 72% 증가했다고 밝혔다. AMD는 올 2분기 매출 전망치로 109억∼115억 달러를 제시했는데, 이 역시 시장 예상치를 웃도는 것이다. 향후 매출 전망까지 낙관적으로 제시되면서 시간 외 거래에서 AMD 주가는 약 15% 급등했다.
배경에는 AI 에이전트의 부상이 있다는 분석이 나온다. 기존 AI 인프라는 GPU 중심으로 설계됐지만, 에이전트형 AI는 입출력 처리 등 CPU 연산을 대폭 늘려야 한다. CPU 수요가 기존보다 두 배 이상 늘어날 것이라는 전망도 나온다. AMD는 이 흐름을 선점한 것이다. 리사 수 AMD 회장 겸 최고경영자(CEO)는 이날 “에이전트형 AI 도입으로 고성능 CPU 수요가 늘면서 1분기에 강력한 성장세를 나타냈다”고 말했다.
AMD를 비롯한 미국 반도체 기업들의 올 1분기 ‘어닝 서프라이즈’는 이어지고 있다. 그동안 크게 주목받지 못했던 기업들이 깜짝 실적을 쏟아냈다. 낸드플래시 전문 기업 샌디스크는 이날 주가가 전 거래일보다 11.98% 올랐다. 샌디스크는 2025년 1분기 영업 손실을 내며 고전했지만 1년 만에 반전했다. 올해 1∼3월 매출은 60억 달러(약 8조7400억 원)로 세 배 이상 불어났고, 영업이익도 41억1100만 달러(약 5조9900억 원)를 나타냈다. 데이터센터에서 쓰는 낸드 수요가 폭발적으로 늘어난 결과다.
하드디스크(HDD) 기업으로 분류되던 웨스턴디지털 역시 비슷하다. 웨스턴디지털은 올해 1분기 매출 33억 달러(약 4조8000억 원), 영업이익 11억9000만 달러(약 1조7300억 원)로 전년 동기 대비 각각 44%, 57% 증가했다. AI 학습·추론에 필요한 대용량 데이터 저장 수요가 HDD 시장을 끌어올렸다.
전력관리·신호변환 등 필수 기능을 담당하는 아날로그 반도체의 강자 텍사스인스트루먼트(TI)도 힘을 보탰다. 텍사스인스트루먼트는 올해 1분기 매출 48억 달러(6조9900억 원), 영업이익 18억800만 달러(약 2조6300억 원)로 전년 동기 대비 각각 17%, 37% 높은 실적을 거뒀다. 실적 발표 당일 주가는 19.43% 급등했다. AI 데이터센터의 전력·제어 시스템에 TI의 아날로그 칩이 꼭 필요한 것이 영향을 미쳤다.
안기현 한국반도체산업협회 전무는 “AI가 에이전트 AI, 피지컬 AI로 진화할수록 필요한 반도체 종류가 다양해져 엔비디아 GPU의 독점 구조가 흔들릴 것”이라며 “더 많은 반도체 기업들이 시장에 나오고 업계 전반이 성장하면 D램, 낸드 등을 공급하는 한국 반도체 기업들에도 긍정적인 신호”라고 말했다.
이민아 기자 omg@donga.com
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