코스피 7000 돌파…‘꿈의 7천피’ 시대 열렸다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 6일 09시 13분

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코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 7000 돌파 세리머니를 하고 있다. 뉴시스
코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 7000 돌파 세리머니를 하고 있다. 뉴시스
코스피가 사상 처음으로 장중 7000선을 돌파하며 최고치를 기록했다.

한국거래소에 따르면 코스피는 6일 전장보다 2.25% 오른 7093.01에 거래를 시작했다. 지난달 16일 코스피 6000선을 넘어선 지 약 20일 만이다.

장 초반 7311.54까지 지수가 급등하면서 코스피 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다.

한국거래소는 이날 오전 9시 6분경 매수 사이드카를 발동했다고 공시했다. 매수 사이드카가 발동한 것은 지난달 8일 이후 약 한 달 만이다.

삼성전자는 장중 한때 전 거래일 대비 10.97% 오른 25만 8000원까지 오르며 역대 최고가를 기록했다. SK하이닉스도 장 초반 160만1000원, 개장 전 프리마켓에서 162만 원까지 치솟으며 사상 최고가를 새로 썼다.

국내 증시 휴장 기간 미국 뉴욕 증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)지수와 나스닥지수가 다시 사상 최고치를 경신하고, 국제유가가 하락했으며, 마이크론(11.1%), 샌디스크(12.0%), 인텔(12.9%) 등 주요 반도체 기업들이 급등한 영향으로 풀이된다.

코스닥은 이날 전 거래일보다 0.59% 오른 1220.90에 출발했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 3.0원 오른 1465.8원에 개장했다.
#코스피#7000#칠천피#돌파
송치훈 기자 sch53@donga.com
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