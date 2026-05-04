코스피, 장중 사상 최고치 경신…6800 돌파

코스피가 사상 처음으로 장중 6800선을 돌파하며 최고치를 기록했다.
한국거래소에 따르면 4일 오전 10시 20분 코스피는 전 거래일 대비 3.06% 상승한 6801.57을 나타냈다.
앞서 코스피는 이날 전장보다 2.79% 오른 6782.93에 거래를 시작했다.
이날 오전 9시 6분경 유가증권시장에서 외국인은 3001억 원을 순매수했고 기관과 개인은 각각 1003억 원, 1978억 원을 순매도했다.
같은 시각 시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자가 2.49% 오른 22만6000원, SK하이닉스가 4.35% 오른 134만2000원에 거래됐다.
지난 주말 뉴욕 증시가 애플 등 기술주 실적 호조에 따라 강세로 마감하면서 코스피도 영향을 받은 것으로 풀이된다.
코스닥은 이날 전 거래일보다 1.67% 오른 1212.28에 출발했다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 10.4원 떨어진 1472.9원에 개장했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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