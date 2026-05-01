에이피알, 美 타임 ‘영향력 100대 기업’에… K뷰티 최초

동아일보 산업1부 IT팀 남혜정입니다. 열기가 뜨거운 AI 산업부터 ICT, 스타트업 전반을 다룹니다.

K뷰티 기업 에이피알(APR)이 미국 주요 시사주간지 타임이 선정한 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100대 기업’에 이름을 올렸다.



에이피알은 지난달 30일 타임이 발표한 100대 기업 중 ‘거장(Titans)’ 부문에 선정됐다고 3일 밝혔다. 올해 발표된 100대 기업 중 한국 기업은 에이피알이 유일하다. 국내 뷰티 기업 중 이 명단에 이름을 올린 첫 번째 사례다. 같은 부문에는 엔비디아와 구글, 스페이스X, 메타, 사우디아라비아 아람코 등 20개 기업이 포함돼 있다. 타임은 에이피알을 “전 세계 K뷰티 성장의 차세대 물결을 주도하고 있는 기업”이라고 평가했다. 이어 타임은 2014년 김병훈 최고경영자(CEO)가 3500달러도 채 되지 않는 창업 자금으로 설립한 뒤 지난해 8월 대기업들을 제치고 시가 총액 기준 한국 최대 뷰티 기업으로 부상한 점 등을 조명했다.





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