에이피알, 美 타임 ‘영향력 100대 기업’에… K뷰티 최초

K뷰티 기업 에이피알(APR)이 미국 주요 시사주간지 타임이 선정한 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100대 기업’에 이름을 올렸다.
에이피알은 지난달 30일 타임이 발표한 100대 기업 중 ‘거장(Titans)’ 부문에 선정됐다고 3일 밝혔다. 올해 발표된 100대 기업 중 한국 기업은 에이피알이 유일하다. 국내 뷰티 기업 중 이 명단에 이름을 올린 첫 번째 사례다. 같은 부문에는 엔비디아와 구글, 스페이스X, 메타, 사우디아라비아 아람코 등 20개 기업이 포함돼 있다. 타임은 에이피알을 “전 세계 K뷰티 성장의 차세대 물결을 주도하고 있는 기업”이라고 평가했다. 이어 타임은 2014년 김병훈 최고경영자(CEO)가 3500달러도 채 되지 않는 창업 자금으로 설립한 뒤 지난해 8월 대기업들을 제치고 시가 총액 기준 한국 최대 뷰티 기업으로 부상한 점 등을 조명했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
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