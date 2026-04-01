LG전자, AI-로봇 등 사내벤처 4곳 스타트업 독립

최대 4억 초기투자-사업화 지원
LG전자 사내벤처 4곳이 기업 간 거래(B2B) 스타트업으로 독립한다. 인공지능(AI)·로봇·첨단소재 사업을 하는 이들 기업에 LG전자는 초기 투자와 연구개발(R&D) 및 사업화 지원을 할 계획이다.
LG전자는 서울 강서구 마곡 사이언스파크에서 사내벤처 육성 프로그램 ‘스튜디오341’ 데모데이를 열고 최종 스핀오프 자격을 얻은 4개 팀을 발표했다고 27일 밝혔다. 이들 기업은 오는 7월 중 분사 절차를 마무리할 예정이다. 선발된 팀은 △세카 △머신플로우 △프리키친랩 △아토머 등 네 곳이다.
세카는 사람이 찾기 어려운 하드웨어 설계 문서의 충돌·누락을 자동으로 찾아 개발 지연과 추가 비용을 줄이는 AI 솔루션이다. 머신플로우는 기업별 개발 규칙을 반영해 AI가 생성한 코드의 생성 과정을 시각화해 보기 쉽게 만들고, 이를 일관되게 관리해 품질 차이를 없앤다. 프리키친랩은 여러 주방 로봇을 한데 연결해 조리 과정의 빈틈을 없애는 주방로봇 운영관리 솔루션이다. 아토머는 양산 설비 투자 부담을 줄이고 소재 설계에만 집중하는 ‘팹리스’ 방식으로 기능성 소재를 빠르게 시장에 내보내도록 돕는다.
이들은 지난해 7월 내부 공모에 지원해 약 12 대 1의 경쟁률을 뚫고 본선에 올랐다. 본선 진출 후 LG전자와 외부 멘토진의 육성을 받아 기술 검증과 사업성 고도화 과정을 거쳤다. 최종 심사에는 LG전자 실무진과 스타트업 육성 전문 기업, 벤처투자사 관계자들이 참여해 기술 적합성, 사업 모델, 팀 역량, 시장성 등을 종합 평가했다.
심사 결과에 따라 각 팀은 최대 4억 원의 초기 투자와 R&D 및 사업화 지원을 받는다. 또 LG전자 내 파일럿(현장 테스트) 기회 제공, 기술 특허 자문, 판로 연계 등 후속 지원 프로그램도 병행해 스핀오프 초기 리스크를 줄이는 데 도움을 받을 수 있다.
스튜디오341은 LG전자의 전신인 금성사의 창업 정신을 잇기 위해 2023년 시작됐다. 지난해 분사한 스타트업들은 정부 지원과 투자 유치로 빠르게 성장한 바 있다. 강성진 LG전자 파트너십담당은 “분사 기업들이 LG전자의 든든한 파트너로 성장하도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
이민아 기자 omg@donga.com
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