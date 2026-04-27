롯데免, 파라다이스시티와 맞손… “외국인 VIP 유치 총력”

롯데면세점이 외국인 관광객 유치 확대를 위해 복합리조트 파라다이스시티와 업무협약(MOU)을 맺었다고 27일 밝혔다. 인천공항점 영업 재개에 발맞춰 쇼핑과 엔터테인먼트를 연계한 ‘원스톱 서비스’를 구축해 글로벌 고객 선점에 나선다는 방침이다.
지난 24일 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 협약식에는 남궁표 롯데면세점 마케팅부문장과 김재환 파라다이스세가사미 IR마케팅그룹장을 비롯한 양사 주요 관계자가 참석했다. 양사는 이번 협약을 통해 신규 고객 유입과 재방문율 제고 등 시너지 창출을 도모하고 멤버십 및 프리미엄 서비스 연계를 강화해 럭셔리 이미지를 구축한다는 방침이다.
구체적으로 롯데면세점은 ▲최대 121달러 할인 쿠폰 ▲GOLD 등급 멤버십 업그레이드 ▲PRE LDF PAY 9만 원 등 다양한 혜택이 포함된 파라다이스시티 투숙객 전용 쿠폰북을 제공한다. 파라다이스시티는 롯데면세점 고객을 대상으로 프리미엄 요금을 제공할 계획이다. 나아가 롯데면세점 매장과 명동본점 스타에비뉴에 파라다이스시티와의 협업 홍보 영상도 송출해 고객 접점 확대에 나설 예정이다.
이달 17일 인천공항점 영업을 3년 만에 재개한 롯데면세점은 국내 대표 아트테인먼트 리조트인 파라다이스시티와의 협업을 통해 방한 관광객 대상 마케팅을 한층 강화한다는 전략이다.
남궁표 롯데면세점 마케팅부문장은 “이번 협약을 통해 외국인 VIP 고객에게 쇼핑과 엔터테인먼트를 아우르는 프리미엄 경험을 제공할 수 있게 됐다”며 “양사의 강점을 결합한 차별화된 마케팅으로 방한 관광객 유치에 기여할 것”이라고 밝혔다.
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