실적 조건 없이 무제한 할인… 심플 플랜 카드 출시

한카드는 복잡한 실적 조건 없이 할인 혜택을 받을 수 있는 ‘신한카드 심플 플랜’ ‘신한카드 심플 플랜 플러스’를 출시했다고 25일 밝혔다. 이번에 출시된 심플 플랜 카드 2종은 기존 신한카드의 심플 계열 상품의 직관적인 서비스 구조를 유지하며 혜택 수준을 강화한 것이 특징으로 실적 조건 없이 일상 소비 전반에서 무제한으로 할인받을 수 있다.
우선 심플 플랜은 국내 이용 금액의 1%, 해외 이용 금액의 2%를 할인해 준다. 국내 가맹점에서 5만 원 이상 결제 시 2∼3개월 무이자 할부 서비스도 상시 제공한다.
심플 플랜 플러스는 심플 플랜보다 혜택을 한층 강화해 국내 이용 금액의 1.5%, 해외 이용 금액의 2%를 할인해 준다. 심플 플랜 플러스 카드를 최초로 발급한 고객에게는 마트, 병원, 주유 영역에서 3만 원 이상 결제 시 3만 원을 돌려주는 웰컴 서비스를 추가로 제공한다. 심플 플랜의 최대 3개월 무이자 할부 서비스 역시 동일하게 활용할 수 있다. 또 심플 플랜 플러스 가족카드를 분기 기준 150만 원 이상 이용하면 카드 1매당 1만 원을 돌려준다. 최대 4매까지 혜택받을 수 있다.
신한카드는 심플 플랜 2종 출시 기념 이벤트도 진행한다. 먼저 지난달 말까지 이벤트에 응모한 심플 플랜 고객이 이달 말까지 음식점, 카페 업종 2만 원을 포함해 누적 40만 원 이상 이용하면 1만 원을 돌려준다. 또 심플 플랜 플러스 고객이 마트, 병원, 주유 영역 3만 원을 포함해 누적 40만 원 이상 이용하면 웰컴 서비스와는 별도로 2만 원을 돌려주는 이벤트도 진행하고 있다. 본인 카드, 가족카드를 각각 40만 원 이상 이용하면 1만 원을 추가로 혜택받을 수 있는 것이다.
심플 플랜, 심플 플랜 플러스의 연회비는 국내 전용의 경우 각각 1만5000원, 4만7000원이며 해외 겸용(마스터카드)은 각각 1만8000원, 5만 원이다. 심플 플랜 플러스의 가족카드 연회비는 2만 원이다. 카드 서비스 및 이벤트에 관한 자세한 사항은 신한 SOL페이 및 신한카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.
신한카드 대표 상품 라인인 플랜 시리즈는 이 외에도 결제 금액 구간에 따라 적립 혜택이 커지는 ‘포인트 플랜’, 계획된 일상 소비에 맞춰 다양한 생활 영역에서 할인 혜택을 제공하는 ‘디스카운트 플랜’, 쌓인 포인트에 이자를 더해주는 ‘쏠 플랜’ 등 고객들의 라이프스타일과 선호에 따라 선택할 수 있는 폭넓은 라인업으로 구성돼 있다.
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