HD현대重, 美 방산전시회 참가 “함정 수출에 최선”

HD현대중공업은 19일(현지 시간)부터 나흘간 미국 워싱턴에서 열리는 미국 최대 규모의 해양 방산 전시회인 ‘해양항공우주 전시회 2026(SAS 2026)’에 한국 기업 최초로 부스를 꾸린다고 밝혔다.
SAS 2026에는 전 세계 57개국의 430여 개 방산기업이 참여하며 1만6000여 명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다. HD현대중공업은 LIG D&A와 함께 150m² 규모의 공동 전시관을 차린다. 전시관에는 최첨단 이지스 구축함을 비롯해 호위함, 미래형 전투함, 군수지원함, 잠수함 등 HD현대중공업이 독자 개발한 첨단 함정들의 모형이 배치된다.
HD현대중공업은 20일부터 나흘간 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 동남아 최대 규모 방산 전시회 ‘DSA 2026’에도 참가할 예정이다. DSA 2026에서는 대규모 상륙 작전과 재난 구호에 최적화된 다목적지원함을 비롯해 연안 임무함 등 말레이시아 해군의 전력 강화에 부합하는 첨단 플랫폼을 전시할 계획이다. 말레이시아 해군은 중장기 함대 재편 계획을 추진 중이다.
주원호 HD현대중공업 사장은 “K해양방산 선도 기업으로서 함정 수출 분야에서 새로운 전기를 마련할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
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