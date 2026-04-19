삼성 “SK하닉보다 성과급 더 준다”해도…노조 “이익 15%” 요구

삼성전자 노조 협상 의사록 살펴보니
사측 “DS에 영업이익 10% 성과급 투입”
노측 “조건부 특별 포상은 안 돼” 선그어
삼성전자, 창사 이래 최대 파업 위기
노조, “18일간 총파업시 20조~30조 손실”
삼성전자가 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 대해 ‘영업이익 10% 성과급 투입’ 및 ‘경쟁사(SK하이닉스)보다 더 많은 성과급 지급’을 약속하는 등 파격적인 양보안을 제시했지만 노조 측이 이를 거부하며 협상이 파행을 겪고 있다.
노조는 조건부 특별 포상이나 사측의 구두 약속이 아닌, 명문화된 성과급 제도 규정 자체를 상향할 것을 요구하며 오는 23일 대규모 결의대회를 시작으로 총파업을 예고했다. 국내 반도체 업계가 본격적인 슈퍼사이클(초호황기) 국면에 진입한 가운데, 자칫 ‘수십조 원대 생산 차질’이 빚어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.
19일 동아일보가 삼성전자 노조 측이 게시한 ‘삼성전자 집중교섭 의사록’을 분석한 결과, 사측은 DS 부문에 대해 기존 초과이익성과급(OPI) 한도(연봉의 50%)를 넘어서는 보상안을 제시한 것으로 나타났다.
핵심은 메모리 경쟁력 강화를 위해서 DS 부문에 한해 앞으로 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 모두 사용하겠다는 것이다. 교섭에 나선 사측 위원은 이번 상한 폐지가 “일회성이 아니다”라며 향후에도 영업이익 10% 투입 기조를 유지하겠다는 뜻을 밝혔다. 50% 상한이라는 기존 OPI제도의 틀은 놔두더라도, 초과 재원에 대해서는 임시방편이 아닌 지속적인 보상으로 이어가겠다는 설명이다.
여기에 삼성전자가 2026년 매출 및 영업이익이 국내 업계 1위를 달성할 경우 ‘DS 부문장 특별포상’을 통해 재원을 얹어주겠다는 조건도 내걸었다. 사측은 “영업이익 10% 외에 3.5%~4%의 재원을 더 쓰더라도 메모리 부문의 성과급을 경쟁사 동등 수준 이상으로 보장하겠다”고 밝혔다. 1위를 달성할 경우 총 투입 재원은 영업이익의 13.5%~14% 수준에 달하게 된다.
하지만 노조 측은 사측의 제안을 거부했다. 사측이 영업이익 10% 유지를 약속했지만, 이를 성과급 기본 규정에 명시하는 ‘제도화’가 아니라는 이유에서다. 또한 업계 1위 탈환을 전제로 한 추가 재원 투입 역시 매년 교섭을 벌여야 하는 ‘조건부 특별 포상’이라며 선을 그었다.
노조 위원장은 교섭에서 “하이닉스가 주니까 맞춰준다는 식의 특별 포상으로 해결할 문제가 아니다”라며 “매년 이런 교섭을 반복할 수 없으니, OPI 제도를 개선해 영업이익 15%를 재원으로 부문 7, 사업부 3의 비율로 배분하는 방안을 완전히 제도화해야 한다”고 맞섰다.
양측의 입장이 평행선을 달리면서 삼성전자는 창사 이래 최대 규모의 파업 위기에 직면했다. 노조 측은 17일 기자회견을 열고 공식적인 과반 노조 및 근로자 대표 지위를 확보했다고 밝힌 데 이어, 23일 평택사업장에서 3만~4만 명의 조합원이 참여하는 대규모 총결의대회를 개최할 예정이다.
특히 노조는 오는 5월 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업을 강행한다는 계획이다. 노조 위원장은 “설비 백업 등을 고려할 때 18일간 파업이 진행되면 사측에 최소 20조~30조 원 규모의 손실이 발생할 것”이라며 사측을 압박했다.
국가 핵심 산업인 반도체 총파업이 현실화할 경우 경제 전반에 미칠 악영향에 대한 우려도 커지고 있다. 일각에서는 이미 반도체 슈퍼사이클에 진입해 글로벌 기술 패권 경쟁이 치열한 가운데, 사측의 대폭적인 보상안 수용에도 불구하고 ‘제도화’ 때문에 노조가 파업을 강행하는 것은 주주 가치와 산업 경쟁력을 훼손할 수 있다는 비판의 목소리도 나온다.
한 재계 관계자는 “경쟁사 수준의 최고 대우를 약속했음에도 제도 개선만을 고집하며 파업을 예고한 것은 노조의 협상력 과시를 위해 국가 경제를 볼모로 잡는 셈”이라고 말했다.
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