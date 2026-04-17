현장의 물음 일상의 답으로… CRDX 박정일 원장 협업 신제품 공개

임상 경험 바탕의 브랜드 정체성 및 설계 재정립
스킨케어 브랜드 CRDX가 성형외과 박정일 원장의 자문을 거쳐 브랜드 운영 방향을 정립하고 신규 제품군을 출시했다. 이번 발표는 실제 의료 현장에서 확인된 사용자들의 요구를 제품 기획의 핵심으로 삼았다는 점이 특징이다.
특정 성분 강조 탈피한 사용자 중심 피부 대응 시스템
시장 화제성보다 제품의 안전성과 지속적 사용 우선
박 원장은 진료 과정에서 공통적으로 확인되는 효능과 저자극의 공존에 대한 고민을 브랜드의 주된 개발 기준으로 제시했다. 그는 피부 개선을 원하면서도 민감한 반응을 우려하는 사용자들의 현실적인 필요를 제품 설계에 반영했다고 밝혔다.
박 원장은 그간의 임상 경험을 바탕으로 피부 문제가 일상에서 어떻게 반복되는지 분석해왔다. 이러한 경험은 브랜드가 제품의 구체적인 방향을 설정하는 데 주요한 근거가 됐다.
CRDX는 특정 성분의 함량을 강조하는 마케팅 방식에서 벗어나, 사용자가 장기간 피부 부담 없이 제품을 사용할 수 있는지에 초점을 맞췄다. 의료 용어를 일반적인 생활 언어로 전달함으로써 사용자와의 접점을 넓혔다. 건조함이나 피부톤 변화 등 일상에서 겪는 고민에 맞춘 대응 체계를 구축한 이유다.
제품 개발 과정에서는 피부 상태와 생활 습관을 고려한 개별 대응 시스템을 적용했다. 각 제품은 과학적 근거에 기반한 성분 배합을 거쳤으며, 피부 자극을 줄이는 설계 원칙을 준수했다고 한다.
CRDX는 일시적인 시장의 화제성보다는 사용자가 신뢰할 수 있는 브랜드로서 입지를 다지는 데 무게를 둘 예정이다. 진료 현장의 경험을 스킨케어의 기준으로 치환하는 것이 브랜드가 추구하겠다는 계획이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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