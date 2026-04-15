세븐일레븐, 지역 농가 일손 돕기 프로그램 진행

편의점 세븐일레븐이 지역 농가와 상생하기 위한 일손 돕기 프로그램을 진행했다.
15일 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐에 따르면, 이번 프로그램은 전날 경상남도 거창군에 위치한 딸기농장 ‘봉농원’에서 진행됐다.
일손 돕기 프로그램에는 세븐일레븐 본사 및 운영 경남지사 임직원과 경영주 그리고 파우치음료 협력사(동서웰빙) 관계자 등 20여 명이 참여했다. 이들은 딸기 꽃솎기, 딸기 수확, 시설 정비 및 농가 홍보영상 제작 지원 등 다양한 활동을 진행했다. 아울러 인근 지역아동센터에 신선한 딸기를 기부하는 나눔활동도 함께 진행했다.
봉농원에서 생산된 딸기는 세븐일레븐의 지역 상생 파우치음료인 ‘세븐셀렉트 명인딸기에이드’의 원료로 사용된다. 앞서 세븐일레븐은 지난 2021년 8월 농촌진흥청과 ‘국내 육성품종 및 지역특화 농산물의 유통·판매 활성화’ 업무협약을 체결한 바 있다.
이에 따라 세븐일레븐은 농촌진흥청이 추천한 지역 강소농 및 청년 농업인과 연대해 지역 우수 농산물을 활용한 상품을 선보이고 있다. 현재 세븐셀렉트 명인딸기에이드, 세븐셀렉트 제주천혜향에이드 등 7종의 상품을 운영하고 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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